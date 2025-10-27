október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Baleset miatt lassul a forgalom az M3-ason

Címkék#M3-as#forgalom#baleset

Lassulás tapasztalható az autópálya különböző pontjain. Az M3-as egyik szakaszán baleset is történt.

Heol.hu

Balesettel és torlódással indul a hétfő reggel az autópályán. Több tényező lassítja az autósokat az M3-ason az Útinform szerint. 

Több szakaszon is lassul a forgalom az M3-ason
Forrás: Police.hu

Mint írták, az M3-as Budapest felé vezető oldalán, Mezőkeresztes térségében baleset történt. A 139-es kilométernél a külső sávot lezárták.

Szintén a főváros irányában, a Bag és Gödöllő közötti szakaszon, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 37-es és a 33-as kilométer között.

Vasárnap délután egy utóléréses balesetről adtunk hírt, a hatvani tűzoltók siettek a sztrádára. 

 

