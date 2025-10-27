2 órája
Baleset miatt lassul a forgalom az M3-ason
Lassulás tapasztalható az autópálya különböző pontjain. Az M3-as egyik szakaszán baleset is történt.
Balesettel és torlódással indul a hétfő reggel az autópályán. Több tényező lassítja az autósokat az M3-ason az Útinform szerint.
Mint írták, az M3-as Budapest felé vezető oldalán, Mezőkeresztes térségében baleset történt. A 139-es kilométernél a külső sávot lezárták.
Szintén a főváros irányában, a Bag és Gödöllő közötti szakaszon, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 37-es és a 33-as kilométer között.
Vasárnap délután egy utóléréses balesetről adtunk hírt, a hatvani tűzoltók siettek a sztrádára.
