Baleset miatt lassul a forgalom az M3-ason

Balesettel és torlódással indul a hétfő reggel az autópályán. Több tényező lassítja az autósokat az M3-ason az Útinform szerint.

Több szakaszon is lassul a forgalom az M3-ason

Forrás: Police.hu

Mint írták, az M3-as Budapest felé vezető oldalán, Mezőkeresztes térségében baleset történt. A 139-es kilométernél a külső sávot lezárták.

Szintén a főváros irányában, a Bag és Gödöllő közötti szakaszon, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 37-es és a 33-as kilométer között.