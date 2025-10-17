Három autó ütközött az M3-ason

Baleset történt a sztrádán péntek délután. Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé Gödöllőnél, a 28-as km-nél három személyautó ütközött össze - írja az Útinform.

Három autó karambolozott az M3-ason, sávzárás van érvényben

Mint írták, sávzárásra, torlódásra kell számítani.

Frissítés:

Az MKIF információi szerint a torlódás meghaladta az 5 kilométert.

Sokan bosszankodnak azon az autópálya szakaszon a napokban, többen érdeklődnek az egyik Facebook-csoportban, miért van mindig olyan nagy dugó Gödöllőnél? Pénteken is posztolt valaki, hogy épp 1-2 őra várakozás áll előtte.