Baleset

1 órája

Három autó ütközött az M3-ason

Három autó balesetezett a sztrádán péntek délután. Sávlezárásra kell számítani az M3-ason Gödöllőnél.

Baleset történt a sztrádán péntek délután. Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé Gödöllőnél, a 28-as km-nél három személyautó ütközött össze - írja az Útinform. 

Három autó karambolozott az M3-ason, sávzárás van érvényben
Mint írták, sávzárásra, torlódásra kell számítani.

Frissítés: 

Az MKIF információi szerint a torlódás meghaladta az 5 kilométert.

Sokan bosszankodnak azon az autópálya szakaszon a napokban, többen érdeklődnek az egyik Facebook-csoportban, miért van mindig olyan nagy dugó Gödöllőnél? Pénteken is posztolt valaki, hogy épp 1-2 őra várakozás áll előtte.

Csütörtökön délután is  karambolozott három autó a sztrádán, péntek reggel pedig egy vadat gázoltak a 21-es főúton.

 

 


 

