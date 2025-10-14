október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Kamion és kisteherautó karambolozott az M3-ason

Címkék#M3-as#baleset#közlekedés

A sztrádán nem csupán a reggeli torlódás miatt lassul a forgalom. Baleset történt az M3-ason kedden reggel.

Heol.hu

Kamion és kisteherautó ütközött össze az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan térségében, az 54-es és 55-ös kilométerszelvény között kedden reggel. A hatvani hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani -  olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset történt az M3-ason kedden reggel.
Baleset történt az M3-ason kedden reggel.
Forrás: Sonline.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egy kamionba hátulról beleütközött egy kis tehergépkocsi - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, hogy anyagi káros baleset történt.

Az Útinfrom információi szerint, Hatvan térségében, az 55-ös kilométerszelvénynél csak a belső sávon halad a forgalom.
Korábban megírtuk, hogy az M3-ason Bag és Gödöllő között 7 kilométeres, a fővárosi, bevezető szakaszon 6 kilométeres a torlódás.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu