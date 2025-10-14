Kamion és kisteherautó karambolozott az M3-ason

Kamion és kisteherautó ütközött össze az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan térségében, az 54-es és 55-ös kilométerszelvény között kedden reggel. A hatvani hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset történt az M3-ason kedden reggel.

Forrás: Sonline.hu

Egy kamionba hátulról beleütközött egy kis tehergépkocsi - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, hogy anyagi káros baleset történt.

Az Útinfrom információi szerint, Hatvan térségében, az 55-ös kilométerszelvénynél csak a belső sávon halad a forgalom.

