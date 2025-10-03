1 órája
Majdnem porrá égtek az M3-ason, egy autó lángcsóvái világították be az autópályát a sötétben
Lángokban állt egy autó csütörtök este a sztrádán. A kocsiban többen is utaztak, a tűzoltók siettek az M3-asra.
Kigyulladt egy személyautó az autópályán csütörtök este. Az M3-as autópálya 17-es kilométerénél, a Gödöllő felé vezető oldalon, lángok csaptak fel egy autó moterteréből, melyek az utastérre is átterjedtek - írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Mint írják, az autóban négyen utaztak, akik a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták a járművet. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet.
Csütörtök este egy másik baleset is történt az M3-ason a főváros felé vezető oldalon a 94-es kilométerszelvénynél.
