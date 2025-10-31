október 31., péntek

Baleset

19 perce

Karambol az M3-ason, kezdődik a délutáni daráló!

Ráfutásos baleset történt pénteken az autópályán. Az M3-ason több szakaszon is lezárták a sávokat.

Egy olvasónk jelezte, hogy ráfutásos baleset történt az autópályán péntek délután, melyről képet is küldött. Az M3-ason még a munkálatok is tartanak, így több szakaszon útlezárásra kell számítani.

Ráfutásos baleset történt az M3-ason
Forrás: Beküldött

Az Útinform szerint az M3-as autópályán:

  • Budapest felé, a 63-as és 67-es kilométer között aszfaltoznak a belső sávon. A forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv használható.
  • Budapest felé, Hajdúnánás térségében, a 197-es és a 200-as kilométer között javítják a burkolatot. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták burkolatfelújítás miatt, a forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.

Mint írták egy másik eset is történt, az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 86-os kilométernél csak a külső sáv járható.

 

