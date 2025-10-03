október 3., péntek

Lassulás

31 perce

Araszolással indul a reggel az M3-ason, már több kilométeres a torlódás

Erős reggeli forgalomra kell számítani az autópályán péntek reggel. A torlódás már több kilométeres.

A reggeli erős forgalom miatt torlódásra kell számítani péntek reggel is az autópálya bevezető szakaszán és a főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között. Az M3-as sztráda bevezető szakaszán mintegy 3 kilométeres a torlódás - írja az MKIF Zrt.

Csütörtök este két baleset is történt az autópályán a főváros felé vezető oldalon a 94-es kilométerszelvénynél és a 17-es kilométernél. Az utóbbinál lángok nyelték el az autót.

 

