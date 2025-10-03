Araszolással indul a reggel az M3-ason, már több kilométeres a torlódás

A reggeli erős forgalom miatt torlódásra kell számítani péntek reggel is az autópálya bevezető szakaszán és a főváros felé vezető oldalán Bag és Gödöllő között. Az M3-as sztráda bevezető szakaszán mintegy 3 kilométeres a torlódás - írja az MKIF Zrt.

Lassul a reggeli forgalom az M3-ason, kilométeres a torlódás

Forrás: Nool.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Csütörtök este két baleset is történt az autópályán a főváros felé vezető oldalon a 94-es kilométerszelvénynél és a 17-es kilométernél. Az utóbbinál lángok nyelték el az autót.