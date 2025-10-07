Jobb felkészíteni az idegeinket, ha felhajtunk az M3-asra, több kilométeressé nőhet a torlódás

Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Gödöllő és Bag közötti szakaszon, a 28-as és a 39-es kilométer között, valamint az M0-s csomóponttól, az erős forgalom miatt szakaszos lassulás, torlódás alakult ki - írja az Útinform.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. információ szerint, a reggeli erős forgalom miatt 5 kilométeres torlódásra kell számítani az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Bag térségében.

Friss: 9:13

Az MKIF információi szerint az M3-as autópálya bevezető szakaszán feloszlott a torlódás.