2 órája
Jobb felkészíteni az idegeinket, ha felhajtunk az M3-asra, több kilométeressé nőhet a torlódás
A sztráda kedden is hozza a megszokott formáját. Több kilométeressé nőhet a torlódás az M3-ason, mutatjuk, merre ne indulj!
Kedden torlódással indul a reggel az M3-ason
Fotó: Huszár Márk / Heol.hu
Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Gödöllő és Bag közötti szakaszon, a 28-as és a 39-es kilométer között, valamint az M0-s csomóponttól, az erős forgalom miatt szakaszos lassulás, torlódás alakult ki - írja az Útinform.
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. információ szerint, a reggeli erős forgalom miatt 5 kilométeres torlódásra kell számítani az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Bag térségében.
Friss: 9:13
Az MKIF információi szerint az M3-as autópálya bevezető szakaszán feloszlott a torlódás.
