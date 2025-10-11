1 órája
Elképesztő, hogy mit látott az M3-on kigyulladt autó utasa
Lángolt az autó, miközben sofőr és utasa az autópályán álltak. Beszámolt a részletekről az M3-on kigyulladt autó utasa.
– Egerből tartottunk Budapestre az M3-ason, amikor észrevettük, hogy egy kisteherautó sofőrje jelzett nekünk – mesélte István, aki abban az autóban utazott, amelyik szombat reggel gyulladt ki és égett hatalmas lánggal az autópályán. Korábban megírtuk, hogy teljes terjedelmében égett az autó az M3-as autópálya 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében szombaton délelőtt. Több kilométeres volt a torlódás mígnem az aszódi hivatásos tűzoltók elfojtották a lángokat.
Az autó utasa elmondta, hogy a kisteherautó sofőrjének jelzése után vették észre, hogy füstöl az autó, amiben ülnek. Azonnal megkérte a sofőrt, hogy húzódjon le és vegye le a gyújtást mielőtt kigyullad. Mikor megálltak azonnal lángra lobbant a motortér.
Az M3-as autópályán szinte minden napra jut baleset
– Kiszálltunk és gyorsan odébb mentünk, nem vettünk ki semmit, csak figyeltünk, hogy biztonságos távolságba jussunk. Többen is megálltak míg kiértek a tűzoltók és a mentősök – többségük videózni és fényképezni kezdett. Senki nem kérdezte meg, hogy jól vagyunk-e. Egy nagy Audi is lehúzódott, kiszállt belőle egy férfi és egy nő, házaspár lehetettek. A nő kivette a csomagtartóból a poroltót, de a férfi intett neki, visszatette és elhajtottak – mesélte István. Elmondta, épp a benzinkútra indultak segítséget kérni, amikor megérkeztek a tűzoltók az autópályára, ahol szinte minden napra jut baleset.
Elmondta, hogy valamilyen elektronikai hiba okozta a tüzet, de nem is gondolták, hogy baj lehet a kocsival.
– Mindenki vezessen óvatosan és nézesse át az autóját! – tanácsolta a sofőröknek.
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
Már mondja is a tutit az egri kereskedő: ezt vedd a BMW helyett, ha megbízható csataló kell