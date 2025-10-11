október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rosszul indult

1 órája

Elképesztő, hogy mit látott az M3-on kigyulladt autó utasa

Címkék#M3-as#kigyulladt autó#baleset#tűzoltó

Lángolt az autó, miközben sofőr és utasa az autópályán álltak. Beszámolt a részletekről az M3-on kigyulladt autó utasa.

Heol.hu

– Egerből tartottunk Budapestre az M3-ason, amikor észrevettük, hogy egy kisteherautó sofőrje jelzett nekünk – mesélte István, aki abban az autóban utazott, amelyik szombat reggel gyulladt ki és égett hatalmas lánggal az autópályán. Korábban megírtuk, hogy teljes terjedelmében égett az autó az M3-as autópálya 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében szombaton délelőtt. Több kilométeres volt a torlódás mígnem az aszódi hivatásos tűzoltók elfojtották a lángokat. 

Az M3-as autópályán rosszul indult a szombat reggel Fotó: Beküldött
Az M3-as autópályán rosszul indult a szombat reggel Fotó: Beküldött

Az autó utasa elmondta, hogy a kisteherautó sofőrjének jelzése után vették észre, hogy füstöl az autó, amiben ülnek. Azonnal megkérte a sofőrt, hogy húzódjon le és vegye le a gyújtást mielőtt kigyullad. Mikor megálltak azonnal lángra lobbant a motortér. 

Az M3-as autópályán szinte minden napra jut baleset

– Kiszálltunk és gyorsan odébb mentünk, nem vettünk ki semmit, csak figyeltünk, hogy biztonságos távolságba jussunk. Többen is megálltak míg kiértek a tűzoltók és a mentősök – többségük videózni és fényképezni kezdett. Senki nem kérdezte meg, hogy jól vagyunk-e. Egy nagy Audi is lehúzódott, kiszállt belőle egy férfi és egy nő, házaspár lehetettek. A nő kivette a csomagtartóból a poroltót, de a férfi intett neki, visszatette és elhajtottak – mesélte István. Elmondta, épp a benzinkútra indultak segítséget kérni, amikor megérkeztek a tűzoltók az autópályára, ahol szinte minden napra jut baleset.

Elmondta, hogy valamilyen elektronikai hiba okozta a tüzet, de nem is gondolták, hogy baj lehet a kocsival.

– Mindenki vezessen óvatosan és nézesse át az autóját! – tanácsolta a sofőröknek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu