Elképesztő, hogy mit látott az M3-on kigyulladt autó utasa

– Egerből tartottunk Budapestre az M3-ason, amikor észrevettük, hogy egy kisteherautó sofőrje jelzett nekünk – mesélte István, aki abban az autóban utazott, amelyik szombat reggel gyulladt ki és égett hatalmas lánggal az autópályán. Korábban megírtuk, hogy teljes terjedelmében égett az autó az M3-as autópálya 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében szombaton délelőtt. Több kilométeres volt a torlódás mígnem az aszódi hivatásos tűzoltók elfojtották a lángokat.

Az M3-as autópályán rosszul indult a szombat reggel Fotó: Beküldött

Az autó utasa elmondta, hogy a kisteherautó sofőrjének jelzése után vették észre, hogy füstöl az autó, amiben ülnek. Azonnal megkérte a sofőrt, hogy húzódjon le és vegye le a gyújtást mielőtt kigyullad. Mikor megálltak azonnal lángra lobbant a motortér.