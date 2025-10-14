Kismotor és vízmérték - "nagy" zsákmányra tett szert a mátraderecskei betörő

Egy 30 éves mátraderecskei férfi szeptember 4-én délelőtt az ablakot betörve bement egy helyi ingatlan melléképületébe és bográcsállványt, locsolótömlőt, fejszét, lámpát és egyéb használati tárgyakat vitt el. Pár méterrel odébb a szajré zsákja kiszakadt, ezért üres kézzel távozott. Az Egri Rendőrkapitányság Pétervásárai Rendőrőrse lopás vétsége miatt folytatott eljárást a lakos ellen - tájékozatott Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Forrás: Police.hu

Mint írták, a rendőröknek néhány napon belül sikerült azonosítania a tolvajt, aki gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett. A nyomozó hatóság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.