Autó és vonat ütközött, káosz a hatvani vonalon - változik a menetrend

A MÁV változásokat közölt oldalán a Budapest–Gödöllő–Hatvan–Miskolc fővonal elővárosi és távolsági forgalmával kapcsolatban. Baleseti helyszínelés miatt hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is kell számítani a szerda esti órákban, mert Rákos és Rákosliget között csak egy vágányon, korlátozással közlekedhetnek a vonatok - írja a MÁV.

Káosz a hatvani vonalon - a MÁV változásokat közölt

Mint írták, szerdán a Keleti pályaudvarról 18:05-kor Gödöllőre indult S80-as vonat (3118) a Jászberényi úti felüljáró közelében, a Keresztúri utat a Jászberényi úttal összekötő átjáróban egy autóval ütközött.

Forgalmi változások:

a gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek

a gyöngyösi IR85-ös Mátra és az egri IR 87-es Agria InterRégiók a Keleti pályaudvar és Gödöllő között mindenhol megállnak

a BKK elfogadja a vasúti menetjegyeket a fennakadás végéig az M2-es metrón a Keleti pályaudvar és az Örs vezér tere között, a H8-as HÉV-en, valamint a Pesti úton közlekedő buszjáratokon

• a párhuzamos, Pesti úti VOLÁN járatokon is elfogadják a vasúti jegyeket a fennakadás végéig

A Keleti pályaudvarról Gyöngyösre 19:01-kor elindult IR85-ös Mátra InterRégió (3018), menetideje is nőtt 75 perccel, csak Vámosgyörkig közlekedik. Utasai a várhatóan 21:20-kor – 45-50 perces késéssel – továbbinduló Mátra InterRégió (3028) utazhatnak Gyöngyösig.

A Gyöngyösről a Keleti pályaudvarra 20:08-kor induló IR85-ös Mátra InterRégió (3031) csak Vámosgyörktől közlekedik. Odáig pótlóbusszal utazhatnak az utasai - írták.

Örülhetnek az egriek és gödöllőiek

A MÁV frissítésként azóta közzétette, hogy a Keleti pályaudvarról Egerbe 21 órakor induló Agria InterRégió (5598) és a 21:05-kor Gödöllőre induló S80-as vonat (3178) már menetrend szerint közlekedik.

A fővárosba tartó gyöngyösi IR85-ös Mátra és egri IR 87-es Agria InterRégiók még mindenhol megállnak a Keleti pályaudvar és Gödöllő között.