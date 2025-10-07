október 7., kedd

Gyilkosság

Brutális kegyetlenséggel végzett gyermekei anyjával a füzesabonyi férfi, de egy dolog még mindig tisztázatlan +videó

A füzesabonyi asszony éveken át szenvedett a férje erőszakos viselkedése miatt, mígnem elmenekült otthonról. Amikor viszont a férj megtudta, hogy a nő az új élettársához költözött, dühös lett, és bosszút esküdött. Máig tisztázatlan, hogy előre eltervezte-e a gyilkosságot.

Heol.hu

A Tények információi szerint a férfi az előkészítő tárgyaláson elismerte, hogy megölte a feleségét, de tagadta, hogy előre eltervezte volna a gyilkosságot. A vád szerint azonban a támadás nem hirtelen felindulásból történt, hanem a férj tudatosan készült a tettére, miután megtudta, hogy a felesége új párjához költözött.

Megölte élettársát a füzesabonyi férfi
Forrás: Tények.hu

A tragédia előzményei hónapokkal korábbra nyúlnak vissza. Ahogy korábban a heol.hu is beszámolt róla, a pár házassága már jó ideje válságban volt: a férfi rendszeresen bántalmazta feleségét, drogozott, és soha nem dolgozott. Az asszony végül elmenekült tőle, és új élettársához költözött, ám ez csak tovább fokozta a férfi dühét. Az ügyészség szerint 2024 májusában kitervelte, hogy bosszút fog állni, mert a nő elhagyja őt.

A férfi megölte élettársát

A gyilkosság napján a férfi elment a volt felesége új lakóhelyére Füzesabonyban. Bemászott a kerítésen, betörte a bejárati ajtót, és a házban keresni kezdte a nőt, aki félelmében bezárkózott a fürdőszobába. A férfi utánament, rárúgta az ajtót. Ezután a vádlott a sértettet ütlegelni kezdte, ami elől a nő a kerítésen átmászva próbált menekülni. A nő végül elmenekült, a kerítésen próbált átmászni, ám a férfi a kapubeállóban utolérte, és késsel rátámadt. A vádirat szerint hétszer szúrta meg, köztük halálos sérüléseket okozva, majd elvágta a torkát. Az asszony a helyszínen szörnyet halt.

Ezután a férfi magával is végezni akart: hasba szúrta magát, de a gyorsan kiérkező mentők megmentették az életét. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, majd őrizetbe vették. 

Az előkészítő tárgyaláson beismerte, hogy megölte a feleségét, de tagadta, hogy előre kitervelte volna a gyilkosságot. Az ügyészség ezzel szemben úgy véli, hogy tudatosan készült a tettére, és hidegvérrel hajtotta végre a támadást.

Az áldozat édesapja nyilatkozott a Tényeknek, azt mondta, a volt veje drogozott, agresszív volt és soha nem dolgozott, ezért hagyta el a lánya.

Rárontott, veszekedtek, és aztán elvágta a nyakát. 

– árulta el a gyilkosság részleteit az édesapa.

Az előkészítő ülésen ítélet még nem született, a bírósági eljárás tovább folytatódik.

A Tények videóját ide kattintva találod meg.


 

