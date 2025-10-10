Riadalom
1 órája
Gázpalackokat is ki kellett hozni a lángoló épületekből Horton
Kigyulladt egy épület péntek délután Horton. A tűzoltóknak gázpalackokat kellett mentenie. Mutatjuk a részleteket.
Tároló és melléképület gyulladt ki Horton, a Szövetkezet úton. Az építmények mellett nagy mennyiségű hulladék is égett. A hatvani hivatásos és a horti önkéntes tűzoltók a szomszédos melléképületből két gázpalackot hoztak ki, valamint áramtalanították mindkét ingatlant. A rajok három vízsugárral eloltották a lángokat – számolt be a tűzesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
