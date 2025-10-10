október 10., péntek

Riadalom

Gázpalackokat is ki kellett hozni a lángoló épületekből Horton

Kigyulladt egy épület péntek délután Horton. A tűzoltóknak gázpalackokat kellett mentenie. Mutatjuk a részleteket.

Tároló és melléképület gyulladt ki Horton, a Szövetkezet úton. Az építmények mellett nagy mennyiségű hulladék is égett. A hatvani hivatásos és a horti önkéntes tűzoltók a szomszédos melléképületből két gázpalackot hoztak ki, valamint áramtalanították mindkét ingatlant. A rajok három vízsugárral eloltották a lángokat – számolt be a tűzesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Melléképület gyulladt ki Horton
Forrás: Feol.hu

