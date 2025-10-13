5 órája
Látta az oldalára borult mentőt és egyből cselekedett a férfi - nem egyszerű civil volt
Míg kiérkeztek a mentők, a helyszínen lévők segítettek kiszabadítani a vasárnap délután balesetet szenvedett mentő utasait. A Hope Egyesület tagja is ott volt, amikor Egerben felborult egy mentő.
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
A Hope Egyesület egyik mentőkutyása is végignézhette azt a balesetet vasárnap délután Egerben, amelyben egy mentőautó borult az oldalára. Azóta kiderült, hogy a mentő megkülönböztető jelzést használt, a személyautó sofőrje ezt figyelem hívül hagyva ütközött neki, de a baleset körülményeit még vizsgálják a rendőrök. Ebben a helyzetben cselekedett a mentőkutyás férfi, igaz, most valószínűleg kutya nélkül.
Vedd észre a mentőt!
Ma mentőkutya vezetőnk Horváth Gábor tréningről hazafelé egy előtte balesetet szenvedett mentőautó dolgozóinak és betegének kiszabadításában segítkezett a helyszínen lévő civilekkel a hivatalos szervek megérkezéséig. Ez is emlékeztet minket arra, mennyire életbevágó, hogy mindig figyeljünk a megkülönböztető jelzést használó járművekre...ők életeket mentenek, és minden másodperc számít! Figyeljünk egymásra az utakon!
