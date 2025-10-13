október 13., hétfő

Micsoda véletlen

5 órája

Látta az oldalára borult mentőt és egyből cselekedett a férfi - nem egyszerű civil volt

Címkék#mentőautó#baleset#mentő

Míg kiérkeztek a mentők, a helyszínen lévők segítettek kiszabadítani a vasárnap délután balesetet szenvedett mentő utasait. A Hope Egyesület tagja is ott volt, amikor Egerben felborult egy mentő.

Heol.hu
Látta az oldalára borult mentőt és egyből cselekedett a férfi - nem egyszerű civil volt

Látta az oldalára borult mentőt és egyből cselekedett a férfi - nem egyszerű civil volt

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A Hope Egyesület egyik mentőkutyása is végignézhette azt a balesetet vasárnap délután Egerben, amelyben egy mentőautó borult az oldalára. Azóta kiderült, hogy a mentő megkülönböztető jelzést használt, a személyautó sofőrje ezt figyelem hívül hagyva ütközött neki, de a baleset körülményeit még vizsgálják a rendőrök. Ebben a helyzetben cselekedett a mentőkutyás férfi, igaz, most valószínűleg kutya nélkül.

Mentő szenvedett balesetet Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Mentő szenvedett balesetet Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Vedd észre a mentőt!

Ma mentőkutya vezetőnk Horváth Gábor tréningről hazafelé egy előtte balesetet szenvedett mentőautó dolgozóinak és betegének kiszabadításában segítkezett a helyszínen lévő civilekkel a hivatalos szervek megérkezéséig. Ez is emlékeztet minket arra, mennyire életbevágó, hogy mindig figyeljünk a megkülönböztető jelzést használó járművekre...ők életeket mentenek, és minden másodperc számít! Figyeljünk egymásra az utakon!

- írta az egyesület közösségi oldalán.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
