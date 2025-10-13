Látta az oldalára borult mentőt és egyből cselekedett a férfi - nem egyszerű civil volt

A Hope Egyesület egyik mentőkutyása is végignézhette azt a balesetet vasárnap délután Egerben, amelyben egy mentőautó borult az oldalára. Azóta kiderült, hogy a mentő megkülönböztető jelzést használt, a személyautó sofőrje ezt figyelem hívül hagyva ütközött neki, de a baleset körülményeit még vizsgálják a rendőrök. Ebben a helyzetben cselekedett a mentőkutyás férfi, igaz, most valószínűleg kutya nélkül.

Mentő szenvedett balesetet Fotó: Huszár Márk/heol.hu