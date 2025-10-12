Mentő borult fel a forgalmas egri úton, nagy a torlódás a 25-ösön + fotók, videó

Felborult egy mentő vasárnap délután a Egerben a Vörösmarty és Szvorényi utca kereszteződésében. Mentők és egy tűzoltó is a helyszínre érkezett. A forgalom feltorlódik, rendőri irányítás mellett lehet közlekedni.

Mentő borult fel a balesetben Fotó: heol

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a mentő eddig tisztázatlan körülmények között borult az oldalára. Vizsgálják az esetet.

Több mentőautó is érkezett a helyszínre Fotó: heol

Úgy tudjuk, a mentőautóban beteg is lehetett, amikor a baleset történt.

Az Útinform szerint az M3-as autópálya felé sávzárásra lehet számítani.