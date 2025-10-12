október 12., vasárnap

Mentő borult fel a forgalmas egri úton, nagy a torlódás a 25-ösön + fotók, videó

Hatalmas a torlódás Egerben a négysávoson. Mentő borult az oldalára a balesetben.

Felborult egy mentő vasárnap délután a Egerben a Vörösmarty és Szvorényi utca kereszteződésében. Mentők és egy tűzoltó is a helyszínre érkezett. A forgalom feltorlódik, rendőri irányítás mellett lehet közlekedni.

Mentő borult fel a balsetben Fotó: heol
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a mentő eddig tisztázatlan körülmények között borult az oldalára. Vizsgálják az esetet. 

Több mentőautó is érkezett a helyszínre Fotó: heol
Úgy tudjuk, a mentőautóban beteg is lehetett, amikor a baleset történt.

Az Útinform szerint az M3-as autópálya felé sávzárásra lehet számítani.

Baleset a 25-ösön Egerben

Fotók: Huszár Márk

Korábban megírtuk, az M3-ason is erősödik a forgalom. Az autópályán torlódásra kell számítani.

 

 

