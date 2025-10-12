40 perce
Mentő borult fel a forgalmas egri úton, nagy a torlódás a 25-ösön + fotók, videó
Hatalmas a torlódás Egerben a négysávoson. Mentő borult az oldalára a balesetben.
Felborult egy mentő vasárnap délután a Egerben a Vörösmarty és Szvorényi utca kereszteződésében. Mentők és egy tűzoltó is a helyszínre érkezett. A forgalom feltorlódik, rendőri irányítás mellett lehet közlekedni.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a mentő eddig tisztázatlan körülmények között borult az oldalára. Vizsgálják az esetet.
Úgy tudjuk, a mentőautóban beteg is lehetett, amikor a baleset történt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az Útinform szerint az M3-as autópálya felé sávzárásra lehet számítani.
Baleset a 25-ösön EgerbenFotók: Huszár Márk
Korábban megírtuk, az M3-ason is erősödik a forgalom. Az autópályán torlódásra kell számítani.
Már mondja is a tutit az egri kereskedő: ezt vedd a BMW helyett, ha megbízható csataló kell
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban