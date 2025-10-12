43 perce
Ez az oka, hogy az oldalára borult egy mentő Egerben + fotók, videó
Személyautóval ütközött egy mentő. Az oldalára borult a mentőautó a négysávoson. Vizsgálja a balesetet a rendőrség.
Szirénázó mentő és valószínűleg zöld jelzésen haladó autó ütközött Egerben a Szvorényi úton, számolt be a helyszínről az Agria Tv Bt. Mint megírtuk, a mentő felborult az ütközés következtében. Az információik szerint a balesetben senki sem sérült meg, a mentőben szállított beteget másik járművel vitték tovább. Ugyanakkor portálunk úgy tudja, hogy egy ember könnyebb sérülésekre panaszkodott.
Nekiütközött a mentőnek
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitánság sajtóreferense, Vámos Boglárka portálunknak elmondta, hogy a mentő megkülönböztető jelzést használt, a személyautó sofőrje ezt figyelem hívül hagyva ütközött neki, de a baleset körülményeit még vizsgálják. Az Országos Mentőszolgálat válasza szerint megkülönböztető jelzést használó esetkocsi beteggel tartott a kórház felé, amikor összeütközött egy személyautóval. A baleset következtében egyik bajtársuk könnyebb kézsérülést szenvedett, őt kórházba szállították.
A baleset a négysávos, azaz a 25-ös főút és a Szvorényi forgalmas kereszteződésében történt. A forgalom mindkét irányba torlódott, rendőr irányította. A mentőt már a kerekeire állították hamarosan zavartalan lehet a közlekedés.
Baleset a 25-ösön EgerbenFotók: Huszár Márk
