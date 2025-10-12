október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

43 perce

Ez az oka, hogy az oldalára borult egy mentő Egerben + fotók, videó

Címkék#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitánság#mentőautó#baleset

Személyautóval ütközött egy mentő. Az oldalára borult a mentőautó a négysávoson. Vizsgálja a balesetet a rendőrség.

Heol.hu

Szirénázó mentő és valószínűleg zöld jelzésen haladó autó ütközött Egerben a Szvorényi úton, számolt be a helyszínről az Agria Tv Bt. Mint megírtuk, a mentő felborult az ütközés következtében. Az információik  szerint a balesetben senki sem sérült meg, a mentőben szállított beteget másik járművel vitték tovább. Ugyanakkor portálunk úgy tudja, hogy egy ember könnyebb sérülésekre panaszkodott.

Ezzel az autóval ütközött a mentő Fotó: Agria Tv. Bt
Ezzel az autóval ütközött a mentő Fotó: Ládi László

Nekiütközött a mentőnek

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitánság sajtóreferense, Vámos Boglárka portálunknak elmondta, hogy a mentő megkülönböztető jelzést használt, a személyautó sofőrje ezt figyelem hívül hagyva ütközött neki, de a baleset körülményeit még vizsgálják. Az Országos Mentőszolgálat válasza szerint megkülönböztető jelzést használó esetkocsi beteggel tartott a kórház felé, amikor összeütközött egy személyautóval. A baleset következtében egyik bajtársuk könnyebb kézsérülést szenvedett, őt kórházba szállították.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A baleset a négysávos, azaz a 25-ös főút és a Szvorényi forgalmas kereszteződésében történt. A forgalom mindkét irányba torlódott, rendőr irányította. A mentőt már a kerekeire állították hamarosan zavartalan lehet a közlekedés. 

Baleset a 25-ösön Egerben

Fotók: Huszár Márk

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu