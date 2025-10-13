24 perce
Sok kérdést vet fel az egri mentőborulás – fontos dolgokat tisztáztak a baleset után – fotókkal, videóval
Sajnos alig telik el nap anélkül, hogy ne törné meg a város zaját a szirénák éles hangja, vagy ne villannának fel a kék-piros fények az utakon. Vasárnap a Szvorényi és Koháry utca kereszteződésben azonban nem egy szimpla balesethez siettek a mentők – ezúttal ők maguk váltak a baj részévé. Az eset kapcsán összegyűjtöttük, milyen szabályok vonatkoznak a mentőautókra és az autósokra, amikor minden másodperc számít.
Vasárnap portálunk beszámolt arról a balesetről, amely a Szvorényi úton történt – mentő borult, miután ütközött egy személyautóval. Az eset ismét emlékeztetett arra, hogy a szirénák hangja mögött mindig emberi sorsok húzódnak: életek, amelyekért másodpercekért folyik a küzdelem. Mégis, olykor azok kerülnek bajba, akik nap mint nap másokat mentenek. Ennek apropóján összegyűjtöttük, milyen szabályok vonatkoznak a mentőautókra és az autósokra, amikor a vészjelzés felhangzik az utakon – ehhez segítségünkre volt Páldi László, a Páldi Autósiskola vezetője, aki kiemelte: a bizalmi elv alapján az autósoknak mindig félre kell húzódni, még akkor is, ha ezzel formálisan megszegik a KRESZ egyes szabályait.
Milyen szabályok vonatkoznak a mentőautókra? Ennek jártunk utána
Páldi László lapunknak elmondta, hogy ha a mentő megkülönböztető jelzést használ, bizonyos közlekedési szabályok rá nem ugyanúgy vonatkoznak, mint a többi járműre. A mentősök számára például engedélyezett a sebességhatár legfeljebb 10 százalékos túllépése, valamint közlekedhetnek a záróvonalon áthaladva, a szembe sávban, vagy akár egyirányú utcában visszafelé is – amennyiben ezzel nem sodornak veszélybe másokat. A vasúti átjárónál azonban nekik is meg kell várniuk, amíg elhalad a vonat, ugyanakkor joguk van kikerülni az autósort, és a szembe sávban a sorompó elé állni.
Mentő borult fel a forgalmas egri úton, nagy a torlódás a 25-ösön + fotók, videó
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mi a helyzet az autóvezetőkkel? Azonnal félre kell állniuk?
Lehetőség szerint mindig biztosítani kell a mentő akadálytalan haladását. A KRESZ szerint még akkor is el kell engedni a megkülönböztető jelzést használó járművet, ha ez kisebb szabálysértéssel jár – természetesen csak addig a határig, amíg az nem jelent balesetveszélyt. Tegyük fel, hogy a Rózsa Károly utcai piros lámpánál várunk, és mögöttünk megjelenik a mentő: ilyen esetben átgurulhatunk a piroson, ha ezzel segítem a mentő továbbhaladását és nem veszélyeztetünk senkit
- nyilatkozta az oktató.
Baleset a 25-ösön EgerbenFotók: Huszár Márk
Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője hozzátette, a törvény úgy szól, hogy megkülönböztető jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármű, illetőleg minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását — félrehúzódással és a szükséghez képest megállással — lehetővé kell tenni. Illetve, megkülönböztető fényjelzést használó, álló járművet megközelíteni, illetőleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad.
Mi lehet az oka az ilyen baleseteknek?
Az ilyen balesetek leggyakoribb oka a figyelmetlenség. Sokan a bizalmi elvre hagyatkoznak – vagyis ha zöld a lámpa, úgy gondolják, hogy semmi baj nem történhet, hiszen „övé az elsőbbség.” Csakhogy ez az elv csak addig érvényes, amíg valóban meg is kapjuk az elsőbbséget. A közlekedésben mindig körültekintően kell eljárni, hiszen bármikor feltűnhet egy megkülönböztető jelzést használó jármű, amelynek elsőbbséget kell adnunk.
—Itt Egerben is gyakran látom, hogy a sofőrök pánikszerűen reagálnak, amikor megjelenik egy mentő. Előfordul, hogy valaki egyszerűen megáll a belső sávban, és megvárja, hogy a mentő „megoldja” a helyzetet, anélkül hogy elmozdulna. Máskor pedig azt tapasztalom, hogy a vezető ugyan észreveszi a mentőt, de nem tudja felmérni, merre és hogyan kellene lehúzódnia. Szerencsére azonban sok olyan autóst is látok, aki magabiztosan és helyesen reagál ezekben a helyzetekben – ők vannak többségben - fogalmazott Páldi László.
Nemrég történt, hogy egy szolgálatban lévő mentődolgozó brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben lévő férfit a hatvani vasútállomáson, erről itt számoltunk be.
Sokk Hevesben: mentős bántalmazott egy kiszolgáltatott férfit
Kiderült, kik sérültek a súlyos poroszlói balesetben - fotók és videó
Életveszélyes sérült a poroszlói balesetnél – fotók és videó a helyszínről
Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni