Sok kérdést vet fel az egri mentőborulás – fontos dolgokat tisztáztak a baleset után – fotókkal, videóval

Vasárnap portálunk beszámolt arról a balesetről, amely a Szvorényi úton történt – mentő borult, miután ütközött egy személyautóval. Az eset ismét emlékeztetett arra, hogy a szirénák hangja mögött mindig emberi sorsok húzódnak: életek, amelyekért másodpercekért folyik a küzdelem. Mégis, olykor azok kerülnek bajba, akik nap mint nap másokat mentenek. Ennek apropóján összegyűjtöttük, milyen szabályok vonatkoznak a mentőautókra és az autósokra, amikor a vészjelzés felhangzik az utakon – ehhez segítségünkre volt Páldi László, a Páldi Autósiskola vezetője, aki kiemelte: a bizalmi elv alapján az autósoknak mindig félre kell húzódni, még akkor is, ha ezzel formálisan megszegik a KRESZ egyes szabályait.

Ha a mentőautó megkülönböztető jelzést használ, bizonyos KRESZ-szabályok alól mentesül

Milyen szabályok vonatkoznak a mentőautókra? Ennek jártunk utána

Páldi László lapunknak elmondta, hogy ha a mentő megkülönböztető jelzést használ, bizonyos közlekedési szabályok rá nem ugyanúgy vonatkoznak, mint a többi járműre. A mentősök számára például engedélyezett a sebességhatár legfeljebb 10 százalékos túllépése, valamint közlekedhetnek a záróvonalon áthaladva, a szembe sávban, vagy akár egyirányú utcában visszafelé is – amennyiben ezzel nem sodornak veszélybe másokat. A vasúti átjárónál azonban nekik is meg kell várniuk, amíg elhalad a vonat, ugyanakkor joguk van kikerülni az autósort, és a szembe sávban a sorompó elé állni.