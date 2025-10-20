1 órája
Leesett egy férfi egy áruház tetejéről Egerben, mentőhelikopter jött érte
Súlyos baleset történt hétfő délelőtt Egerben. Mutatjuk a részleteket.
Leesett egy munkás az Európa Bútorház tetejéről Felnémeten. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett. Információink szerint az áldozat súlyos koponyasérüléseket szenvedett.
– Egy munkás munkavégzés közben leesett az Európa Bútorház tetejéről, vizsgáljuk a baleset körülményeit – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, hogy a munkás súlyos sérüléseket szenvedett, és mentőhelikopterrel szállították el a helyszínről.
Az üggyel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
