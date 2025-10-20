október 20., hétfő

Vendel névnap

Baleset

1 órája

Leesett egy férfi egy áruház tetejéről Egerben, mentőhelikopter jött érte

Címkék#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#omsz#Európa Bútorház#baleset

Súlyos baleset történt hétfő délelőtt Egerben. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

Leesett egy munkás az Európa Bútorház tetejéről Felnémeten. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett. Információink szerint az áldozat súlyos koponyasérüléseket szenvedett.

Leesett egy ember a bútorház tetejéről Egerben, mentőhelikopter érkezett a helyszínre (illusztráció).
Forrás: Országos Mentőszolgálat
Forrás: Országos Mentőszolgálat

– Egy munkás munkavégzés közben leesett az Európa Bútorház tetejéről, vizsgáljuk a baleset körülményeit – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, hogy a munkás súlyos sérüléseket szenvedett, és mentőhelikopterrel szállították el a helyszínről. 

Mentőhelikopter érkezett a helyszínre.
Forrás: Tóth Balázs/heol.hu
Forrás: Tóth Balázs/heol.hu

Az üggyel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy személyautó és kisbusz ütközött Poroszlónál a múlt héten, a helyszínre szintén mentőhelikopter is érkezett:

 

