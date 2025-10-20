Leesett egy férfi egy áruház tetejéről Egerben, mentőhelikopter jött érte

Leesett egy munkás az Európa Bútorház tetejéről Felnémeten. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett. Információink szerint az áldozat súlyos koponyasérüléseket szenvedett.

Leesett egy ember a bútorház tetejéről Egerben, mentőhelikopter érkezett a helyszínre (illusztráció).

Forrás: Országos Mentőszolgálat

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Egy munkás munkavégzés közben leesett az Európa Bútorház tetejéről, vizsgáljuk a baleset körülményeit – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, hogy a munkás súlyos sérüléseket szenvedett, és mentőhelikopterrel szállították el a helyszínről.

Mentőhelikopter érkezett a helyszínre.

Forrás: Tóth Balázs/heol.hu

Az üggyel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy személyautó és kisbusz ütközött Poroszlónál a múlt héten, a helyszínre szintén mentőhelikopter is érkezett: