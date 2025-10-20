Súlyos baleset rázta meg Egert – kiderült, kit szállított kórházba a mentőhelikopter

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, leesett egy munkás az Európa Bútorház tetejéről Egerben. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett. A balesettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ).

Forrás: Tóth Balázs/heol.hu

– A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba – árulta el lapunknak Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. Úgy tudjuk, a huszonéves áldozat súlyos koponyasérüléseket szenvedett: