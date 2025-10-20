október 20., hétfő

Baleset

1 órája

Súlyos baleset rázta meg Egert – kiderült, kit szállított kórházba a mentőhelikopter

Címkék#Európa Bútorház#Országos Mentőszolgálat#baleset

Drámai jelenetek játszódtak le Egerben, amikor egy fiatal férfi lezuhant a bútorház tetejéről hétfő délelőtt. A mentők elárulták, mennyire súlyosak a férfi sérülései.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, leesett egy munkás az Európa Bútorház tetejéről Egerben. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett. A balesettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ).

Leesett egy ember a bútorház tetejéről Egerben, mentőhelikopter szállította kórházba.
Forrás: Tóth Balázs/heol.hu

– A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba – árulta el lapunknak Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. Úgy tudjuk, a huszonéves áldozat súlyos koponyasérüléseket szenvedett:

Leesett egy ember az egri áruház tetejéről, mentőhelikopter vitte el

Fotók: Tóth Balázs/heol.hu

 

