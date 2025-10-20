1 órája
Súlyos baleset rázta meg Egert – kiderült, kit szállított kórházba a mentőhelikopter
Drámai jelenetek játszódtak le Egerben, amikor egy fiatal férfi lezuhant a bútorház tetejéről hétfő délelőtt. A mentők elárulták, mennyire súlyosak a férfi sérülései.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, leesett egy munkás az Európa Bútorház tetejéről Egerben. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett. A balesettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ).
– A helyszínre több mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak kórházba – árulta el lapunknak Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. Úgy tudjuk, a huszonéves áldozat súlyos koponyasérüléseket szenvedett:
Leesett egy férfi egy áruház tetejéről Egerben, mentőhelikopter jött érte
Leesett egy ember az egri áruház tetejéről, mentőhelikopter vitte elFotók: Tóth Balázs/heol.hu
