Életveszélyes sérült a poroszlói balesetnél – fotók és videó a helyszínről

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hétfő délután egymásnak ütközött egy személyautó és egy kisbusz a 33-as főúton, Poroszlónál, a 29-es kilométerszelvénynél. Információink szerint egy embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba mentőhelikopterrel. A helyszínelés ideje alatt teljes útlezárás van érvényben az útszakaszon.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A brutális karambolban további két személy könnyebb sérüléseket szenvedett.