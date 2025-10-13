Megrázó baleset
28 perce
Életveszélyes sérült a poroszlói balesetnél – fotók és videó a helyszínről
Egy személyautó és kisbusz ütközött Poroszlónál hétfő délután. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hétfő délután egymásnak ütközött egy személyautó és egy kisbusz a 33-as főúton, Poroszlónál, a 29-es kilométerszelvénynél. Információink szerint egy embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba mentőhelikopterrel. A helyszínelés ideje alatt teljes útlezárás van érvényben az útszakaszon.
A brutális karambolban további két személy könnyebb sérüléseket szenvedett.
Súlyos baleset történt a 33-as főútonFotók: Huszár Márk/heol.hu
