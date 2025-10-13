október 13., hétfő

Megrázó baleset

28 perce

Életveszélyes sérült a poroszlói balesetnél – fotók és videó a helyszínről

Egy személyautó és kisbusz ütközött Poroszlónál hétfő délután. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hétfő délután egymásnak ütközött egy személyautó és egy kisbusz a 33-as főúton, Poroszlónál, a 29-es kilométerszelvénynél. Információink szerint egy embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba mentőhelikopterrel. A helyszínelés ideje alatt teljes útlezárás van érvényben az útszakaszon.

Életveszélyes sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították kórházba a poroszlói baleset egyik résztvevőjét.
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

A brutális karambolban további két személy könnyebb sérüléseket szenvedett.

Súlyos baleset történt a 33-as főúton

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

Vasárnap Egerben történt egy nagyobb baleset, a Szvorényi úton egy mentőautó dőlt fel. 

 

 

