1 órája
Kiderült, kik sérültek meg a hevesi frontális balesetben! Mentőhelikopter vitte el az egyiküket!
Két autó karambolozott Gyöngyöstarján közelében, a 2406-os úton kedd délután. Egy ember beszorult a járműbe, őt feszítővágóval szabadították ki a gyöngyösi hivatásos tűzoltók. A helyszínre mentőhelikopter érkezett.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, súlyos baleset történt Gyöngyös és Gyöngyöspata között a gyöngyöstarjáni elágazásnál, két autó frontális ütközött egymással. A helyszínre mentők, tűzoltók és rendőrök is érkeztek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot:
– A helyszínre több mentőautót és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy nőt súlyos végtagsérüléssel légi úton, egy férfit pedig könnyebb sérüléssel földi úton szállítottak kórházba – árulta el lapunknak Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
A rendőrség is megerősítette, hogy súlyos baleset történt:
– Valóban súlyos baleset történt Gyöngyös és Gyöngyöspata között a gyöngyöstarjáni elágazónál kedd kora délután – erősítette meg Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Hozzátette két autó ütközött frontálisan a rendőrség teljes útzár mellett kezdte meg a helyszínelést.
Frontális ütközés Gyöngyöstarján közelében: mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
Nem sokkal korábban az M3-ason volt fennakadás egy kamionbaleset miatt:
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed