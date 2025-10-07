Kiderült, kik sérültek meg a hevesi frontális balesetben! Mentőhelikopter vitte el az egyiküket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, súlyos baleset történt Gyöngyös és Gyöngyöspata között a gyöngyöstarjáni elágazásnál, két autó frontális ütközött egymással. A helyszínre mentők, tűzoltók és rendőrök is érkeztek.

Két autó karambolozott Gyöngyöstarján közelében.

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot:

– A helyszínre több mentőautót és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy nőt súlyos végtagsérüléssel légi úton, egy férfit pedig könnyebb sérüléssel földi úton szállítottak kórházba – árulta el lapunknak Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A rendőrség is megerősítette, hogy súlyos baleset történt:

– Valóban súlyos baleset történt Gyöngyös és Gyöngyöspata között a gyöngyöstarjáni elágazónál kedd kora délután – erősítette meg Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Hozzátette két autó ütközött frontálisan a rendőrség teljes útzár mellett kezdte meg a helyszínelést.