Karambol

1 órája

Kiderült, kik sérültek meg a hevesi frontális balesetben! Mentőhelikopter vitte el az egyiküket!

Címkék#kórház#karambol#Országos Mentőszolgálat#baleset

Két autó karambolozott Gyöngyöstarján közelében, a 2406-os úton kedd délután. Egy ember beszorult a járműbe, őt feszítővágóval szabadították ki a gyöngyösi hivatásos tűzoltók. A helyszínre mentőhelikopter érkezett.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, súlyos baleset történt Gyöngyös és Gyöngyöspata között a gyöngyöstarjáni elágazásnál, két autó frontális ütközött egymással. A helyszínre mentők, tűzoltók és rendőrök is érkeztek.

Két autó karambolozott Gyöngyöstarján közelében.
Két autó karambolozott Gyöngyöstarján közelében.
Forrás:  Ládi László/Agria Tv Bt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot:

– A helyszínre több mentőautót és mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy nőt súlyos végtagsérüléssel légi úton, egy férfit pedig könnyebb sérüléssel földi úton szállítottak kórházba – árulta el lapunknak Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. 

A rendőrség is megerősítette, hogy súlyos baleset történt:

– Valóban súlyos baleset történt Gyöngyös és Gyöngyöspata között a gyöngyöstarjáni elágazónál kedd kora délután – erősítette meg Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Hozzátette két autó ütközött frontálisan a rendőrség  teljes útzár mellett kezdte meg a helyszínelést.

Nem sokkal korábban az M3-ason volt fennakadás egy kamionbaleset miatt:

 

