Baleset

2 órája

Kiderült, kik sérültek a súlyos poroszlói balesetben - fotók és videó

Címkék#sérült#33-as főút#baleset

A 33-as főúton brutális baleset történt hétfőn. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, több sérültje is van a karambolnak.

Heol.hu
Kiderült, kik sérultek a súlyos poroszlói balesetben - fotók és videó

Kiderült, kik sérültek a súlyos poroszlói balesetben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Hétfő délután súlyos baleset történt a 33-as főúton, Poroszlónál, ahová még mentőhelikopter is érkezett - számoltunk be róla. Úgy tudjuk, egy Tiszafüred felé közlekedő Ford gépkocsi eddig ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol ütközött egy kisbusszal. Eddigi értesüléseink bebizonyosodtak, a mentők megkeresésünkre elmondták a részleteket a sérültekkel kapcsolatban.

Kiderült, kik sérültek a súlyos poroszlói balesetben
Egy nőt szállított el súlyos sérülésekkel a mentőhelikopter
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A helyszínről egy fiatal nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel, míg egy középkorú nőt és egy középkorú férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba - tudtuk meg Kecskés Lilla kommunikációs szervezőtől.

Helyszínelés ideje alatt teljes útlezárás van érvényben az útszakaszon.

Súlyos baleset történt a 33-as főúton

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
