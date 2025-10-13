2 órája
Kiderült, kik sérültek a súlyos poroszlói balesetben - fotók és videó
A 33-as főúton brutális baleset történt hétfőn. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, több sérültje is van a karambolnak.
Kiderült, kik sérültek a súlyos poroszlói balesetben
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Hétfő délután súlyos baleset történt a 33-as főúton, Poroszlónál, ahová még mentőhelikopter is érkezett - számoltunk be róla. Úgy tudjuk, egy Tiszafüred felé közlekedő Ford gépkocsi eddig ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol ütközött egy kisbusszal. Eddigi értesüléseink bebizonyosodtak, a mentők megkeresésünkre elmondták a részleteket a sérültekkel kapcsolatban.
A helyszínről egy fiatal nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel, míg egy középkorú nőt és egy középkorú férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba - tudtuk meg Kecskés Lilla kommunikációs szervezőtől.
Helyszínelés ideje alatt teljes útlezárás van érvényben az útszakaszon.
Súlyos baleset történt a 33-as főútonFotók: Huszár Márk/heol.hu
