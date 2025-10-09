„Nem mentegetőzni akarunk!” – üzentek a mentősök, miután kollégájuk megbilincselt embert rúgott fejbe Hatvanban

Az OMSZ közölte, az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége is reagált az esetre.

– Az RTL bemutatott egy videót, amin egy – azóta elbocsátott – mentődolgozó brutálisan bántalmaz egy hordágyon fekvő, megbilincselt beteget. Az Országos Mentőszolgálat az érintett dolgozó munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntette, amely megfelelő és szükséges lépés volt.

Mindemellett tisztelettel felhívjuk a sajtó munkatársai és a teljes társadalom figyelmét, hogy a mentők több ezer fős kollektívája folyamatosan megfeszített munkával szolgálja a lakosságot, hivatásukat kötelességtudóan és alázatosan végzik bajtársaink.

Természetesen az ilyen viselkedés semmilyen módon nem tolerálható, de talán ez az eset arra is rávilágít, mennyire leterheltek a mentődolgozók, a megfeszített szolgálatok, a rendkívül sok túlmunka, a magas fokú pszichés terhelés milyen következményekkel járhat esetükben.

Nem mentegetőzni akarunk! Csak rávilágítani a szomorú és elfogadhatatlan eset kapcsán a háttérben álló egyéb okokra is. Kérünk mindenkit, semmiképpen ne általánosítson és ne ennek az esetnek a tükrében ítélje meg a mentőket – írják.