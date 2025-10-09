2 órája
„Nem mentegetőzni akarunk!” – üzentek a mentősök, miután kollégájuk megbilincselt embert rúgott fejbe Hatvanban
Kirúgták a bántalmazót. A mentős a hatvani vasútállomáson rúgott fejbe egy magatehetetlen embert.
Azonnal hatállyal megszüntette az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) annak a mentősnek a munkaviszonyát, aki brutálisan bántalmazott egy férfit kedden Heves vármegyében – közölte az OMSZ, melyről beszámoltunk. Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették, egyúttal feljelentést tesznek, az ügyben büntetőeljárás indul. Hozzátették, az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét.
Az OMSZ közölte, az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének.
A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége is reagált az esetre.
– Az RTL bemutatott egy videót, amin egy – azóta elbocsátott – mentődolgozó brutálisan bántalmaz egy hordágyon fekvő, megbilincselt beteget. Az Országos Mentőszolgálat az érintett dolgozó munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntette, amely megfelelő és szükséges lépés volt.
Mindemellett tisztelettel felhívjuk a sajtó munkatársai és a teljes társadalom figyelmét, hogy a mentők több ezer fős kollektívája folyamatosan megfeszített munkával szolgálja a lakosságot, hivatásukat kötelességtudóan és alázatosan végzik bajtársaink.
Természetesen az ilyen viselkedés semmilyen módon nem tolerálható, de talán ez az eset arra is rávilágít, mennyire leterheltek a mentődolgozók, a megfeszített szolgálatok, a rendkívül sok túlmunka, a magas fokú pszichés terhelés milyen következményekkel járhat esetükben.
Nem mentegetőzni akarunk! Csak rávilágítani a szomorú és elfogadhatatlan eset kapcsán a háttérben álló egyéb okokra is. Kérünk mindenkit, semmiképpen ne általánosítson és ne ennek az esetnek a tükrében ítélje meg a mentőket – írják.
