1 órája

Fokozott rendőri jelenlét várható Heves vármegyében

Címkék#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#forgalom#temető#mindenszentek

A rendőrség fokozott jelenléttel és forgalomirányítással segíti a biztonságos közlekedést a temetők környékén ezekben a napokban. Mindenszentek idején a megszokottnál nagyobb forgalomra, ideiglenes korlátozásokra és fokozott ellenőrzésekre kell számítani Heves vármegyében.

Heol.hu

A mindenszentek és halottak napja időszakában sokan indulnak útnak, hogy szeretteik sírjánál emlékezzenek meg. Ilyenkor jellemzően megnő a forgalom Heves vármegye közútjain, valamint a temetők környékén. A rendőrség ezért arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek az ünnepi napok alatt.

Forrás: Heves vármegyei rendőrség

Mindenszentek és halottak napja környékén fontos a körültekintő közlekedés

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy csak megfelelő műszaki állapotú járművel induljanak útnak, és ne megszokásból közlekedjenek, mivel ideiglenes forgalomkorlátozásokra és elterelésekre is számítani lehet. A járművezetők tartsák be a közúti közlekedési szabályokat, legyenek előzékenyek, és mindig használják a kötelező biztonsági eszközöket – például a biztonsági övet és a gyermekülést –, hiszen ezek életet menthetnek.

A hatóság arra is figyelmeztet, hogy a sebességet mindig az aktuális időjárási, látási és forgalmi viszonyoknak megfelelően válasszák meg, valamint az útkereszteződésekben fokozottan ügyeljenek az elsőbbségadásra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra. A temetők környékén pedig úgy parkoljanak, hogy ne akadályozzák a forgalmat.

A nyugodt megemlékezés érdekében a rendőrök az ünnepi időszakban kiemelt figyelmet fordítanak a forgalom kezelésére, a balesetveszély csökkentésére, valamint a közrend és közbiztonság fenntartására.

A rendőrség arra is figyelmeztet, hogy a temetőkben és azok környékén óvják értékeiket: ne hagyják őrizetlenül táskájukat, ne tartsanak maguknál indokolatlanul sok készpénzt, és mindig zárják le járművüket vagy kerékpárjukat. Az autóban ne hagyjanak látható helyen értékeket.

Ha mégis baj történne, a rendőrség kéri, hogy haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívó számot.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Huszár Márk/Heol.hu)

 

