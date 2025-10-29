október 29., szerda

Lopás

2 órája

Aljasság egy Gyöngyös melletti gyümölcsösben, a kertek szégyene ez az 51 éves férfi

Címkék#lopás#tolvaj#konténer

A gyöngyösi nyomozók befejezték a vizsgálatot egy betörővel szemben. A kerítést kivágva jutott be az ingatlan területére.

Heol.hu

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás bűntett miatt folytatott eljárást egy gyöngyösi lakos ellen. Tavaly június 20–24. között az 51 éves férfi a kerítést kivágva behatolt egy gyöngyössolymosi gyümölcsös területére, és egy konténerből két segédmotort és két elektromos metszőollót vitt el - írja a Police.hu.

Motorokat és metszőollókat loptak egy gyümölcsösből
Forrás: Baon.hu

Mint írták, a rendőrök azonosították a tolvajt, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A hatóság befejezte az eljárást, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.

 

 

 

 

