2 órája
Aljasság egy Gyöngyös melletti gyümölcsösben, a kertek szégyene ez az 51 éves férfi
A gyöngyösi nyomozók befejezték a vizsgálatot egy betörővel szemben. A kerítést kivágva jutott be az ingatlan területére.
A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás bűntett miatt folytatott eljárást egy gyöngyösi lakos ellen. Tavaly június 20–24. között az 51 éves férfi a kerítést kivágva behatolt egy gyöngyössolymosi gyümölcsös területére, és egy konténerből két segédmotort és két elektromos metszőollót vitt el - írja a Police.hu.
Mint írták, a rendőrök azonosították a tolvajt, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A hatóság befejezte az eljárást, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.
