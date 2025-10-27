október 27., hétfő

Bűncselekmény

Középkorú férfiak estek bűnbe az egri járdán, Gábort és Ádámot szerencsére a rendőrök vitték el

Címkék#motortolvaj#lopás#Egri Rendőrkapitányság

Még szabadnapján sem pihent az egri rendőr. A motortolvajok rosszkor, rossz helyen próbáltak szerencsét.

Motortolvajokat fogott a szabadidős egri baleseti helyszínelő. A szabadnapját töltő kollégának gyanús lett, hogy október 23-án délután Egerben két férfi a járdán sietve tolt egy motort - olvasható a Heves vármegyei rendőrség bejegyzésében. 

A motortolvajok rosszkor, rossz helyen próbáltak szerencsét.
Forrás: Heves vármegyei rendőrség/Facebook

Mivel ismerős volt neki a kétkerekű, bejelentette az ügyeleten, majd megállította őket. Egyikük rögtön futásnak eredt, azonban nem jutott messzire, mivel a helyszínre érkező járőrök megfogták az utca végén - írják.

Kiderült a 32  és a 34 éves helyi férfiról, hogy néhány perccel korábban vitték el a járművet egy szomszéd utcai társasház elől. A rendőrök előállították P. Gábort és O. Ádámot az Egri Rendőrkapitányságra, és lopás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, beismerő vallomást tettek. A nyomozók visszaadták a motort a tulajdonosának - fogalmaznak.

 

 

 

