Láncfűrésszel törtek be a Louvre-ba – Egerben is történt hasonló műkincsrablás!

Október 19-én fegyveres tolvajok törtek be a párizsi Louvre-ba, ahol láncfűrészekkel több vitrint törtek fel, és a múzeum ékszergyűjteményéből mintegy 88 millió euró értékű ékszert loptak el. A betörés mindössze hét-nyolc percig tartott, és az eset miatt a múzeum egész nap zárva maradt. A tolvajok daruval jutottak be az emeleti ablakon, majd motorkerékpárokon menekültek. A Le Figaro információi szerint a rendőrség egy héten belül azonosította és őrizetbe vette a rablás gyanúsítottjait, ám szakértők attól tartanak, hogy az ékszerek azóta darabokra törhettek vagy a feketepiacon kerültek értékesítésre. Egerben is volt példa műkincsrablásra, ami 2009-ben a város egyik legértékesebb egyházi épületét, a Rác-templomot érintette. A felbecsülhetetlen értékű ikonosztázzal rendelkező templomból ismeretlen tettesek nagy értékű műkincseket loptak el. A helyszínre kutyás rendőrök és helyszínelők érkeztek, akik órákon át vizsgálták a templom környékét.

A tolvajok valószínűleg a templom hátsó részénél hatoltak be az épületbe, és célzottan a legértékesebb tárgyakat vitték el. A Rác-templomból tizenegy ikon, ezüst kegytárgyak és értékes misekönyvek tűntek el. A rendőrség akkor azt közölte, hogy a bejelentés a hajnali órákban érkezett, a helyszíni szemle során pedig megállapították, hogy a tettesek a Szent Miklós görögkeleti szerb templomba (közismert nevén Rác-templomba) törtek be, és onnan vallási kegytárgyakat tulajdonítottak el.

A templom gondnoka, Kutnyákné Patocskai Margit elmondta, hogy a betörők hátulról, a volt parókiát és a templomot összekötő lépcsősoron keresztül jutottak be. A riasztó nem működött, a zárakat nem tudták feltörni, ezért a bejárati ajtó alsó részét bontották meg. A bűnözők pontosan tudták, mit keresnek: a legértékesebb ikonokat vitték el, más tárgyakhoz, sőt, a perselyben lévő pénzhez sem nyúltak.

