október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Műkincsrablás

54 perce

Láncfűrésszel törtek be a Louvre-ba – Egerben is történt hasonló műkincsrablás!

Címkék#Rác-templom#Louvre#műkincsrablás#láncfűrész

Októberben a világ egyik legjobban őrzött múzeumát fegyveres tolvajok fosztották ki, akik láncfűrésszel estek a vitrineknek. A francia műkincsrablás felidézi azt az egri esetet is, amikor a Rác-templomból tűntek el felbecsülhetetlen értékű ikonok.

Heol.hu

Október 19-én fegyveres tolvajok törtek be a párizsi Louvre-ba, ahol láncfűrészekkel több vitrint törtek fel, és a múzeum ékszergyűjteményéből mintegy 88 millió euró értékű ékszert loptak el. A betörés mindössze hét-nyolc percig tartott, és az eset miatt a múzeum egész nap zárva maradt. A tolvajok daruval jutottak be az emeleti ablakon, majd motorkerékpárokon menekültek. A Le Figaro információi szerint a rendőrség egy héten belül azonosította és őrizetbe vette a rablás gyanúsítottjait, ám szakértők attól tartanak, hogy az ékszerek azóta darabokra törhettek vagy a feketepiacon kerültek értékesítésre. Egerben is volt példa műkincsrablásra, ami 2009-ben a város egyik legértékesebb egyházi épületét, a Rác-templomot érintette. A felbecsülhetetlen értékű ikonosztázzal rendelkező templomból ismeretlen tettesek nagy értékű műkincseket loptak el. A helyszínre kutyás rendőrök és helyszínelők érkeztek, akik órákon át vizsgálták a templom környékét.

A 2009-es egri műkincsrablásnak a Rác templom volt az áldozata
A 2009-es egri műkincsrablásnak a Rác-templom volt az áldozata
Forrás: Heves Megyei Hírlap archív

Az egri műkincsrablásról 2009-ben lapunk is beszámolt

A tolvajok valószínűleg a templom hátsó részénél hatoltak be az épületbe, és célzottan a legértékesebb tárgyakat vitték el. A Rác-templomból tizenegy ikon, ezüst kegytárgyak és értékes misekönyvek tűntek el. A rendőrség akkor azt közölte, hogy a bejelentés a hajnali órákban érkezett, a helyszíni szemle során pedig megállapították, hogy a tettesek a Szent Miklós görögkeleti szerb templomba (közismert nevén Rác-templomba) törtek be, és onnan vallási kegytárgyakat tulajdonítottak el.

A templom gondnoka, Kutnyákné Patocskai Margit elmondta, hogy a betörők hátulról, a volt parókiát és a templomot összekötő lépcsősoron keresztül jutottak be. A riasztó nem működött, a zárakat nem tudták feltörni, ezért a bejárati ajtó alsó részét bontották meg. A bűnözők pontosan tudták, mit keresnek: a legértékesebb ikonokat vitték el, más tárgyakhoz, sőt, a perselyben lévő pénzhez sem nyúltak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A kár értékét körülbelül húszmillió forintra becsülték. A rendőrség akkoriban szakértők bevonásával vizsgálta a műtárgyak hollétét, és nem zárták ki annak lehetőségét, hogy a lopást megrendelésre követték el.

A gondnok szerint több elkövető dolgozhatott együtt, mivel egy-egy ikon akár öt kilogrammot is nyomhatott. A templom közösségét mélyen megrázta az eset, hiszen a lopás nemcsak anyagi, hanem lelki veszteséget is jelentett: a Rác-templom ikonjaival évszázados vallási és kulturális örökség tűnt el.

A történtekről részletesebben a Heves Megyei Hírlap 2009 novemberi számában olvashatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu