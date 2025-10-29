54 perce
Láncfűrésszel törtek be a Louvre-ba – Egerben is történt hasonló műkincsrablás!
Októberben a világ egyik legjobban őrzött múzeumát fegyveres tolvajok fosztották ki, akik láncfűrésszel estek a vitrineknek. A francia műkincsrablás felidézi azt az egri esetet is, amikor a Rác-templomból tűntek el felbecsülhetetlen értékű ikonok.
Október 19-én fegyveres tolvajok törtek be a párizsi Louvre-ba, ahol láncfűrészekkel több vitrint törtek fel, és a múzeum ékszergyűjteményéből mintegy 88 millió euró értékű ékszert loptak el. A betörés mindössze hét-nyolc percig tartott, és az eset miatt a múzeum egész nap zárva maradt. A tolvajok daruval jutottak be az emeleti ablakon, majd motorkerékpárokon menekültek. A Le Figaro információi szerint a rendőrség egy héten belül azonosította és őrizetbe vette a rablás gyanúsítottjait, ám szakértők attól tartanak, hogy az ékszerek azóta darabokra törhettek vagy a feketepiacon kerültek értékesítésre. Egerben is volt példa műkincsrablásra, ami 2009-ben a város egyik legértékesebb egyházi épületét, a Rác-templomot érintette. A felbecsülhetetlen értékű ikonosztázzal rendelkező templomból ismeretlen tettesek nagy értékű műkincseket loptak el. A helyszínre kutyás rendőrök és helyszínelők érkeztek, akik órákon át vizsgálták a templom környékét.
Az egri műkincsrablásról 2009-ben lapunk is beszámolt
A tolvajok valószínűleg a templom hátsó részénél hatoltak be az épületbe, és célzottan a legértékesebb tárgyakat vitték el. A Rác-templomból tizenegy ikon, ezüst kegytárgyak és értékes misekönyvek tűntek el. A rendőrség akkor azt közölte, hogy a bejelentés a hajnali órákban érkezett, a helyszíni szemle során pedig megállapították, hogy a tettesek a Szent Miklós görögkeleti szerb templomba (közismert nevén Rác-templomba) törtek be, és onnan vallási kegytárgyakat tulajdonítottak el.
A templom gondnoka, Kutnyákné Patocskai Margit elmondta, hogy a betörők hátulról, a volt parókiát és a templomot összekötő lépcsősoron keresztül jutottak be. A riasztó nem működött, a zárakat nem tudták feltörni, ezért a bejárati ajtó alsó részét bontották meg. A bűnözők pontosan tudták, mit keresnek: a legértékesebb ikonokat vitték el, más tárgyakhoz, sőt, a perselyben lévő pénzhez sem nyúltak.
A kár értékét körülbelül húszmillió forintra becsülték. A rendőrség akkoriban szakértők bevonásával vizsgálta a műtárgyak hollétét, és nem zárták ki annak lehetőségét, hogy a lopást megrendelésre követték el.
A gondnok szerint több elkövető dolgozhatott együtt, mivel egy-egy ikon akár öt kilogrammot is nyomhatott. A templom közösségét mélyen megrázta az eset, hiszen a lopás nemcsak anyagi, hanem lelki veszteséget is jelentett: a Rác-templom ikonjaival évszázados vallási és kulturális örökség tűnt el.
A történtekről részletesebben a Heves Megyei Hírlap 2009 novemberi számában olvashatnak.
