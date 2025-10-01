Élete legfurcsább sms-ét kapta az MVM-ügyfél: sima tartozásnak hitte, de aztán teljesen ledöbbent

Az utóbbi hetekben ismét egy új, rafinált adathalász hullám söpört végig az országon: csalók az MVM nevében küldözgetnek e-maileket és SMS-eket, amelyek fizetési felszólításnak vagy számlaértesítőnek álcázzák magukat. A közösségi médiában rengetegen figyelmeztetnek a csalásokra, és maga a szolgáltató is megerősítette: egyre több ügyfél kap ilyen hamis üzeneteket. A céljuk mindig ugyanaz: megszerezni a bankkártyaadatokat vagy más személyes információkat – írja a Hóvége.hu.

Az online csalók pár pillanat alatt lehúzhatnak, ezúttal az MVM nevében próbálkoznak

Forrás: Shutterstock

Hogyan próbálnak átverni az MVM nevében?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei mostanában SMS-t kapnak nem létező tartozásról. A csalók linkeket küldenek, amelyek látszólag fizetési oldalakra vezetnek, valójában azonban adathalász oldalak, ahol a bankkártyaadatokat próbálják megszerezni. Gyakran túlfizetés visszatérítésével is próbálkoznak: azt ígérik, hogy ha azonnal elindítjuk a „visszatérítési folyamatot”, pár napon belül pénzhez jutunk.

E-mailes adathalászat

A hamis e-mailek külleme szinte teljesen megegyezik a valódi MVM-üzenetekével. Például a feladó látszólag „s. MVMHU”, valójában azonban egy teljesen idegen domainről érkezik. A levelek sürgetnek, például egy „Visszatérítés indítása” gombbal próbálják rávenni a címzetteket a kattintásra – ez tipikus adathalász trükk.

Apró trükk, nagy veszély

Egy fogyasztó például SMS-t kapott 7 ezer 560 forintos tartozásról. Az üzenetben szereplő link egy hamis, az MVM oldalára megtévesztően hasonlító weboldalra vezetett, ahol bankkártyaadatokat kértek. Bár a kis összeg „tanulópénznek” tűnhetett, a CVV-kód megadása után a csalók hozzáférhettek volna a teljes számlához.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mit tegyél, ha gyanús üzenetet kapsz?

Ne kattints a linkre! Soha ne add meg bankkártya- vagy jelszóadatodat.

Ellenőrizd a feladót és a link célját: egérrel fölé húzva láthatod a valódi webcímet.

Ha bizonytalan vagy, kérdezd meg az MVM-et az ügyfélszolgálaton, vagy továbbítsd az üzenetet az [email protected] címre.

címre. Maradj éber: a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálkoznak.

E-mail-címeket mindig titkos másolat (BCC) mezőben küldj tovább, hogy ne kerüljenek illetéktelenek kezébe.

Gyengén védett weboldalakra regisztrálj külön másodlagos e-mail-címmel.

Fontos postafiókodhoz mindig erős jelszót és kétlépcsős azonosítást használj.

Soha ne oszd meg jelszavaidat vagy bankkártyaadataidat másokkal.

Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője már több ízben elmondta, az online csalások nem válogatnak korban vagy társadalmi helyzetben, bárkit megtéveszthetnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy soha ne adjunk ki személyesen vagy banki adatokat telefonon vagy online, és legyünk gyanakvóak az olyan üzenetekkel szemben, amelyek sürgetnek pénzügyi tranzakciókat vagy személyes adatok megadását.

A legjobb, ha közvetlenül a bank hivatalos ügyfélszolgálatát keressük meg, ha bármilyen gyanús eseményt észlelünk.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hasonló esetek megelőzésére hasznos tanácsokat találhatsz a kiberpajzs.hu oldalon. Online és banki csalók rendszeresen szedik áldozataikat Heves vármegyében is. Erre példa lehet az a Gyöngyös környéki eset, amelynek egy 76 éves férfi esett áldozatául.