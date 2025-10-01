20 perce
Élete legfurcsább sms-ét kapta az MVM-ügyfél: sima tartozásnak hitte, de aztán teljesen ledöbbent
Újabb adathalász hullám söpör végig az országon: a csalók ezúttal közműszolgáltatók nevében próbálják megszerezni az emberek adatait. Az MVM nevében küldött hamis SMS-ek és e-mailek szinte megtévesztésig hasonlítanak a hivatalos értesítésekre, ezért sokan könnyen áldozatul eshetnek.
Az utóbbi hetekben ismét egy új, rafinált adathalász hullám söpört végig az országon: csalók az MVM nevében küldözgetnek e-maileket és SMS-eket, amelyek fizetési felszólításnak vagy számlaértesítőnek álcázzák magukat. A közösségi médiában rengetegen figyelmeztetnek a csalásokra, és maga a szolgáltató is megerősítette: egyre több ügyfél kap ilyen hamis üzeneteket. A céljuk mindig ugyanaz: megszerezni a bankkártyaadatokat vagy más személyes információkat – írja a Hóvége.hu.
Hogyan próbálnak átverni az MVM nevében?
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei mostanában SMS-t kapnak nem létező tartozásról. A csalók linkeket küldenek, amelyek látszólag fizetési oldalakra vezetnek, valójában azonban adathalász oldalak, ahol a bankkártyaadatokat próbálják megszerezni. Gyakran túlfizetés visszatérítésével is próbálkoznak: azt ígérik, hogy ha azonnal elindítjuk a „visszatérítési folyamatot”, pár napon belül pénzhez jutunk.
E-mailes adathalászat
A hamis e-mailek külleme szinte teljesen megegyezik a valódi MVM-üzenetekével. Például a feladó látszólag „s. MVMHU”, valójában azonban egy teljesen idegen domainről érkezik. A levelek sürgetnek, például egy „Visszatérítés indítása” gombbal próbálják rávenni a címzetteket a kattintásra – ez tipikus adathalász trükk.
Apró trükk, nagy veszély
Egy fogyasztó például SMS-t kapott 7 ezer 560 forintos tartozásról. Az üzenetben szereplő link egy hamis, az MVM oldalára megtévesztően hasonlító weboldalra vezetett, ahol bankkártyaadatokat kértek. Bár a kis összeg „tanulópénznek” tűnhetett, a CVV-kód megadása után a csalók hozzáférhettek volna a teljes számlához.
Mit tegyél, ha gyanús üzenetet kapsz?
- Ne kattints a linkre! Soha ne add meg bankkártya- vagy jelszóadatodat.
- Ellenőrizd a feladót és a link célját: egérrel fölé húzva láthatod a valódi webcímet.
- Ha bizonytalan vagy, kérdezd meg az MVM-et az ügyfélszolgálaton, vagy továbbítsd az üzenetet az [email protected] címre.
- Maradj éber: a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálkoznak.
- E-mail-címeket mindig titkos másolat (BCC) mezőben küldj tovább, hogy ne kerüljenek illetéktelenek kezébe.
- Gyengén védett weboldalakra regisztrálj külön másodlagos e-mail-címmel.
- Fontos postafiókodhoz mindig erős jelszót és kétlépcsős azonosítást használj.
- Soha ne oszd meg jelszavaidat vagy bankkártyaadataidat másokkal.
Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője már több ízben elmondta, az online csalások nem válogatnak korban vagy társadalmi helyzetben, bárkit megtéveszthetnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy soha ne adjunk ki személyesen vagy banki adatokat telefonon vagy online, és legyünk gyanakvóak az olyan üzenetekkel szemben, amelyek sürgetnek pénzügyi tranzakciókat vagy személyes adatok megadását.
A legjobb, ha közvetlenül a bank hivatalos ügyfélszolgálatát keressük meg, ha bármilyen gyanús eseményt észlelünk.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hasonló esetek megelőzésére hasznos tanácsokat találhatsz a kiberpajzs.hu oldalon. Online és banki csalók rendszeresen szedik áldozataikat Heves vármegyében is. Erre példa lehet az a Gyöngyös környéki eset, amelynek egy 76 éves férfi esett áldozatául.
Befektetést ígértek, 30 milliót csaltak ki az idős férfiből Gyöngyös környékén
Olyan eset is volt, amikor focimeccsre szeretett volna menni egy gyöngyöspatai férfi, de hiába fizetett, a jegy nem érkezett meg.
Csak focimeccsre akart menni a hevesi férfi, álmaiban nem gondolta volna, hogy így rászedik
De az egyházat sem kímélik a kiberbűnözők. A rendőrség arról számolt be, hogy egy Gyöngyös melletti plébániát vettek célba az online csalók.
Van, akinek semmi sem szent: nagyon durván átverték a Gyöngyös melletti plébániát
