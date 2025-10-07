Baleset
1 órája
Nagy karambol a 21-esen! Az egyik kocsi felborult, teljesen lezárták az utat!
A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes egészében lezárták.
Anyagi káros közúti közlekedési balesetnél helyszínelnek a rendőrök a 21-es számú főút 22-es kilométerszelvényében Hatvan irányába haladó forgalmi sávokban - írja a police.hu.
A baleset Szurdokpüspöki közelében október 7-én 9 óra 40 perc körül történt, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A járműforgalmat a rendőrök Csécse irányában terelik.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Fűtési szezon
2025.10.05. 19:51
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
Ezt ne hagyja ki!A minőség legyen a lényeg!
22 órája
Meglepő, miből főznek mostanában prémium pálinkát Hevesben
Ezt ne hagyja ki!Meglepetés
2025.10.05. 19:23
Különös dolgok rejtőztek az illegálisan lerakott hulladékban Eger határában
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre