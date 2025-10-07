Nagy karambol a 21-esen! Az egyik kocsi felborult, teljesen lezárták az utat!

Anyagi káros közúti közlekedési balesetnél helyszínelnek a rendőrök a 21-es számú főút 22-es kilométerszelvényében Hatvan irányába haladó forgalmi sávokban - írja a police.hu.

Forrás: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló

A baleset Szurdokpüspöki közelében október 7-én 9 óra 40 perc körül történt, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A járműforgalmat a rendőrök Csécse irányában terelik.

