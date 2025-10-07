október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Nagy karambol a 21-esen! Az egyik kocsi felborult, teljesen lezárták az utat!

Címkék#baleset#21-es főút#rendőrség

A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes egészében lezárták.

Heol.hu

Anyagi káros közúti közlekedési balesetnél helyszínelnek a rendőrök a 21-es számú főút 22-es kilométerszelvényében Hatvan irányába haladó forgalmi sávokban - írja a police.hu.

TI_20251003_Halálos kerékpáros baleset Ebesen_HAON (7)
Forrás: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló

A baleset Szurdokpüspöki közelében október 7-én 9 óra 40 perc körül történt, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A járműforgalmat a rendőrök Csécse irányában terelik.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu