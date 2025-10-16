26 perce
Nem volt kegyelem: részeg járókelőt fosztottak ki a tinédzserek Hevesben
Tárgyalást tartott az Egri Járásbíróság hétfőn. A négy fiatalkorúval szemben csoportosan elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények elkövetése a vád.
A vádirat szerint a négy fiatalkorú megbeszélte, hogy megpróbálnak pénzt szerezni úgy, hogy ittas állapotban lévő személyeket „húznak le”, vagyis értékeket vesznek el tőlük. Az elhatározást tett, majd – a lebukást követően – büntetőeljárás, végül vádemelés követte. Az ügy jelenleg az elsőfokon eljáró bíróság előtt van. Csoportosan elkövetett rablás bűntette a vád, az ügyben hétfőn tartott tárgyalást az Egri Járásbíróság.
A csoportosan elkövetett rablás bűntette éveket jelenthet a fiatalkorú tetteseknek a "hűvösön"
Portálunk kérdésére Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék sajtószóvivője, a járásbíróság elnökhelyettese elmondta: "Bizonyítási eljárást folytatott a bíróság, kamerafelvételeket néztek meg, majd a tárgyalást december 10-re elnapolta bizonyítás kiegészítése, további kamerafelvételek beszerzése érdekében."
Az első vádpontban rögzített bűntett elkövetésekor a sértett ittas állapotban sétálva hazafelé tartott, a vádlottak utolérve őt körbe állták és arra szólították fel, hogy adja át a pénzét. A négy terhelt fenyegető fellépésének hatására a sértett háromezer forintot át is adott a vádlottak egyikének.
Ez a "belátása" a sértettnek azonban nem hozta el számára a megnyugvást, mert az egyik fiatalkorú újabb lépcsőfokra lépett: "kérte" a sértettet, hogy a karóráját is adja át.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Hogy teljes legyen a sor az elsőrendű terhelt kivette az ittas ember zsebéből az irattárcát, a II. rendű vádlott elvette a mobiltelefonját, míg harmadrendű terhelt – a sértett csuklójáról lecsatolva – annak karóráját.
Itt azonban nem álltak meg a fiúk, újabb áldozat következett. Ez az ember is italtól befolyásoltan tartott hazafelé gyalogosan, amikor belebotlott a "stoptáblába", amit vele szemben a harmad- és a negyedrendű vádlott alkotott. A férfi – kezében tartott telefonjával – ittas állapotban találta szembe magát a III. és a IV. rendű vádlottal. Az utóbbi két ember szándéka mi más lehetett, mint az, hogy a sértett értékeit megszerezzék.
A módszer pedig? Ürügyként a sértettel beszélgetni kezdtek, s e közben a harmadrendű fiatalkorú terhelt a sértett kezében lévő telefont kivette.
Az első vádpontban foglaltakhoz hasonlóan itt sem állt meg a folyamat a mobiltelefon "elbirtoklásánál". A III. rendű vádlott megkérdezte a sértettől, hogy van-e nála pénz, mert ha igen, akkor visszaadja neki a telefonját. Ekkor a sértett elővette a pénztárcáját a benne lévő személyes okmányaival, és négyezer forint készpénzzel. Ahogy a váddokumentum tartalmazza a tárcát a "III. rendű vádlott jogtalan eltulajdonítás céljából megfogta, kivette a sértett kezéből".
Megmutatta a tiltólistát a hevesi gumis: azonnal hagyd ott a műhelyt, ha ilyen abroncsot próbálnak rád sózni
Kártérítést kér a mély hangú úszónőKaren Könignek meggyőződése, hogy depresszóját és mély hangját annak köszönheti, hogy annak idején, még az NDK válogatott úszójaként anabolikus szteroidokat etettek vele. Szerinte ez egyértelműen bizonyítható, ezért tízezer euró (2,5 millió forint) kártér
Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt