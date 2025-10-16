Nem volt kegyelem: részeg járókelőt fosztottak ki a tinédzserek Hevesben

A vádirat szerint a négy fiatalkorú megbeszélte, hogy megpróbálnak pénzt szerezni úgy, hogy ittas állapotban lévő személyeket „húznak le”, vagyis értékeket vesznek el tőlük. Az elhatározást tett, majd – a lebukást követően – büntetőeljárás, végül vádemelés követte. Az ügy jelenleg az elsőfokon eljáró bíróság előtt van. Csoportosan elkövetett rablás bűntette a vád, az ügyben hétfőn tartott tárgyalást az Egri Járásbíróság.

Csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt négy fiatalkorú áll az Egri járásbíróság előtt

A csoportosan elkövetett rablás bűntette éveket jelenthet a fiatalkorú tetteseknek a "hűvösön"

Portálunk kérdésére Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék sajtószóvivője, a járásbíróság elnökhelyettese elmondta: "Bizonyítási eljárást folytatott a bíróság, kamerafelvételeket néztek meg, majd a tárgyalást december 10-re elnapolta bizonyítás kiegészítése, további kamerafelvételek beszerzése érdekében."

Az első vádpontban rögzített bűntett elkövetésekor a sértett ittas állapotban sétálva hazafelé tartott, a vádlottak utolérve őt körbe állták és arra szólították fel, hogy adja át a pénzét. A négy terhelt fenyegető fellépésének hatására a sértett háromezer forintot át is adott a vádlottak egyikének.

Ez a "belátása" a sértettnek azonban nem hozta el számára a megnyugvást, mert az egyik fiatalkorú újabb lépcsőfokra lépett: "kérte" a sértettet, hogy a karóráját is adja át.

Hogy teljes legyen a sor az elsőrendű terhelt kivette az ittas ember zsebéből az irattárcát, a II. rendű vádlott elvette a mobiltelefonját, míg harmadrendű terhelt – a sértett csuklójáról lecsatolva – annak karóráját.

Itt azonban nem álltak meg a fiúk, újabb áldozat következett. Ez az ember is italtól befolyásoltan tartott hazafelé gyalogosan, amikor belebotlott a "stoptáblába", amit vele szemben a harmad- és a negyedrendű vádlott alkotott. A férfi – kezében tartott telefonjával – ittas állapotban találta szembe magát a III. és a IV. rendű vádlottal. Az utóbbi két ember szándéka mi más lehetett, mint az, hogy a sértett értékeit megszerezzék.

A módszer pedig? Ürügyként a sértettel beszélgetni kezdtek, s e közben a harmadrendű fiatalkorú terhelt a sértett kezében lévő telefont kivette.

Az első vádpontban foglaltakhoz hasonlóan itt sem állt meg a folyamat a mobiltelefon "elbirtoklásánál". A III. rendű vádlott megkérdezte a sértettől, hogy van-e nála pénz, mert ha igen, akkor visszaadja neki a telefonját. Ekkor a sértett elővette a pénztárcáját a benne lévő személyes okmányaival, és négyezer forint készpénzzel. Ahogy a váddokumentum tartalmazza a tárcát a "III. rendű vádlott jogtalan eltulajdonítás céljából megfogta, kivette a sértett kezéből".