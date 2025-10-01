október 1., szerda

Baleset

2 órája

Nem véletlen baleset történt, valaki kiugrott a füzesabonyi vonat elé – új részletek és helyszíni fotók

Címkék#MÁV#baleset#öngyilkosság

Egy embert sodort el a vonat Mezőnyárádnál szerda délelőtt. A férfi öngyilkos akart lenni.

Heol.hu

Egy baleset miatt akadt fenn a közlekedés szerda délelőtt Mezőkeresztes-Mezőnyárád között. A helyszínelés befejeződött, ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok. A menetrendszerinti közlekedés fokozatosan áll helyre - írja a MÁV.

Öngyilkosság állt a mezőnyárádi vonatgázolás mögött
Öngyilkosság állt a mezőnyárádi vonatgázolás mögött
Forrás: Beküldött

Lapunk úgy tudja, egy személy öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé, a tardi vasúti átjáró közelében. A kiérkező tűzoltók segítettek átszállni az utasoknak a másik vonatba, a mentők pedig elszállították a sérültet.

A vonatközlekedés 10:45 körül újra megindult.

Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője megkeresésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Embert gázolt a vonat Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között

Fotók: Beküldött fotók

 

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

 

 

