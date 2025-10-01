2 órája
Nem véletlen baleset történt, valaki kiugrott a füzesabonyi vonat elé – új részletek és helyszíni fotók
Egy embert sodort el a vonat Mezőnyárádnál szerda délelőtt. A férfi öngyilkos akart lenni.
Egy baleset miatt akadt fenn a közlekedés szerda délelőtt Mezőkeresztes-Mezőnyárád között. A helyszínelés befejeződött, ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok. A menetrendszerinti közlekedés fokozatosan áll helyre - írja a MÁV.
Lapunk úgy tudja, egy személy öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé, a tardi vasúti átjáró közelében. A kiérkező tűzoltók segítettek átszállni az utasoknak a másik vonatba, a mentők pedig elszállították a sérültet.
A vonatközlekedés 10:45 körül újra megindult.
Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője megkeresésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Embert gázolt a vonat Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád közöttFotók: Beküldött fotók
Van segítség!
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!
