október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M3-as

2 órája

Óriási baleset az M3-as hevesi szakaszán! Egy ember a roncsba szorult, rohantak a mentők is – fotókkal

Címkék#kisteherautó#karambol#M3-as autópálya#baleset

A 3-as főút után, most az M3-as autópályán is karambol történt. A balesetben egy ember megsérült.

Heol.hu
Óriási baleset az M3-as hevesi szakaszán! Egy ember a roncsba szorult, rohantak a mentők is – fotókkal

Az összetört kisbusz a baleset helyszínén

Forrás: Beküldött fotó

Egymásba csapódott egy kisteherautó és egy teherautó az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon, a 73-as kilométerszelvénynél, Atkár közelében. Az egyik gépjárműbe beszorult egy ember, akit a gyöngyösi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki nyomató hengerrel és feszítővágóval. Az egységek áramtalanítják a gépjárműveket - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az M3-as autópályán történt karambol helyszíne
Forrás:  Beküldött fotó

Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője lapunknak elmondta, hogy a balesetben egy ember sérült meg, illetve az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom. A helyszínre a mentők is érkeztek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot a sérült állapotával kapcsolatban, válaszuk esetén frissítjük cikkünket. 

Péntek reggel a 3-as főúton is baleset nehezítette a közlekedést, egy traktor és egy személyautó ütközött össze. Erről részletesebben ITT írunk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu