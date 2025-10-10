Óriási baleset az M3-as hevesi szakaszán! Egy ember a roncsba szorult, rohantak a mentők is – fotókkal

Egymásba csapódott egy kisteherautó és egy teherautó az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon, a 73-as kilométerszelvénynél, Atkár közelében. Az egyik gépjárműbe beszorult egy ember, akit a gyöngyösi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki nyomató hengerrel és feszítővágóval. Az egységek áramtalanítják a gépjárműveket - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az M3-as autópályán történt karambol helyszíne

Forrás: Beküldött fotó

Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője lapunknak elmondta, hogy a balesetben egy ember sérült meg, illetve az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom. A helyszínre a mentők is érkeztek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot a sérült állapotával kapcsolatban, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

Péntek reggel a 3-as főúton is baleset nehezítette a közlekedést, egy traktor és egy személyautó ütközött össze. Erről részletesebben ITT írunk.