Óriási baleset az M3-as hevesi szakaszán! Egy ember a roncsba szorult, rohantak a mentők is – fotókkal
A 3-as főút után, most az M3-as autópályán is karambol történt. A balesetben egy ember megsérült.
Az összetört kisbusz a baleset helyszínén
Forrás: Beküldött fotó
Egymásba csapódott egy kisteherautó és egy teherautó az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon, a 73-as kilométerszelvénynél, Atkár közelében. Az egyik gépjárműbe beszorult egy ember, akit a gyöngyösi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki nyomató hengerrel és feszítővágóval. Az egységek áramtalanítják a gépjárműveket - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője lapunknak elmondta, hogy a balesetben egy ember sérült meg, illetve az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom. A helyszínre a mentők is érkeztek.
Lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot a sérült állapotával kapcsolatban, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.
