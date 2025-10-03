Törvénytelenül, pénzért adta örökbe kisfiát egy gyöngyösi nő Amerikában

Egy 33 éves, gyöngyösi születésű nő ellen vádat emelt a megyei főügyészség, mert megsértette a kiskorú gyermek nevelésére vonatkozó szabályokat. A nő Kaliforniában szült, és egy amerikai házaspár örökbefogadás útján kapta meg a kisfiút. Erről írt a Heves Megyei Hírlap 1999. május 5-én.

A gyermeket pénzért egy amerikai házaspárnak adta örökbefogadás útján.

Örökbefogadás – egy hevesi nő a kisfiát 3 ezer dollárért adta oda egy amerikai házaspárnak

A vád szerint a hölgy az 1990-es évek elején újsághirdetéssel került kapcsolatba egy nővel M. Gátival. Az Egyesült Államokban élő nő tanácsára újszülött gyermekét hazánkban külföldi házaspárnak adta örökbe. Tudni kell, hogy Gáti informális szerveződést működtetett, amely magyar állampolgárságú nők születendő gyermekeinek örökbefogadását bonyolította külhoniaknak, anyagi ellenszolgáltatás fejében. Az USA-ban örökbefogadást szervező magánvállalkozást tartott fenn.

Gáti felvetette a vádlottnak, hogy szüljön újabb gyermeket, akit amerikai házaspár pénzért örökbe fogadna. Ő hajlott is a dologra. Alkalmi kapcsolatával létesített szexuális együttlét után 1995-ben teherbe esett. Időközben 1995 júliusában elfogadták hazánkban a családjogi törvényt módosító jogszabályt, amely szigorította a magyar gyermekek külföldi örökbefogadását.

Gáti ekkor arra vette rá a nőt, hogy az USA-ban hozza világra a gyermekét, akit irodájának ügyfelei örökbe fogadhatnak. E. T. októberben ki is utazott, s novemberben a Kalifornia állambeli Santa Ana város kórházában életet adott a gyermekének. Őt Thomas Arnoud E. néven anyakönyvezték. E napon szerződést is kötött kisfia örökbefogadásáról a Santa Barbara megyében élő amerikai állampolgárokkal, akiktől háromezer dollárt kapott.

Erről a magyar gyámügyi szervek az örökbefogadás előtt nem szereztek tudomást, Thomas megszületését itthon nem vették nyilvántartásba. Kaliforniában az örökbefogadás érvényes volt. A főügyészség szerint alátámasztja a vádlott bűnösségét a beismerő vallomás, a tanúk nyilatkozata, s a bűnjelként lefoglalt okiratok.

