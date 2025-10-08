2 órája
Reagált az Országos Mentőszolgálat a brutális tettre: azonnal kirúgták a mentőst, aki fejbe rúgott egy beteget Hatvanban
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) azonnali hatállyal megszüntette egy mentős munkaviszonyát, aki Hatvanban brutálisan bántalmazott egy magatehetetlen férfit. Az OMSZ szerint az eset nem vethet árnyékot a mentők hősies munkájára.
Ahogy korábban beszámoltunk már róla, egy mentős fejbe rúgott egy magatehetetlen férfit a hatvani vasútállomáson. Az esetnek hamar meglett a következménye, hiszen az Országos Mentőszolgálat közleményben jelezte, hogy azonnali hatállyal kirúgja a mentőst. Az ügyben feljelentést tettek, büntetőeljárás indul.
– A kedd esti órákban egy szolgálatban levő mentődolgozó brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves vármegyében. Az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének. Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntetjük, egyúttal feljelentést teszünk, az ügyben büntetőeljárás indul. Az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét – írta közleményében az OMSZ.
Hozzátették, hogy ez a vérlázító cselekmény semmiképpen sem vethet árnyékot arra a tisztességes és sokszor hősies helytállásra, amit a mentősök nap mint nap tanúsít.
Fejbe rúgta a férfit a mentős a hatvani állomáson – videón a brutális eset
