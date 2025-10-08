Reagált az Országos Mentőszolgálat a brutális tettre: azonnal kirúgták a mentőst, aki fejbe rúgott egy beteget Hatvanban

Ahogy korábban beszámoltunk már róla, egy mentős fejbe rúgott egy magatehetetlen férfit a hatvani vasútállomáson. Az esetnek hamar meglett a következménye, hiszen az Országos Mentőszolgálat közleményben jelezte, hogy azonnali hatállyal kirúgja a mentőst. Az ügyben feljelentést tettek, büntetőeljárás indul.

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

– A kedd esti órákban egy szolgálatban levő mentődolgozó brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves vármegyében. Az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének. Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntetjük, egyúttal feljelentést teszünk, az ügyben büntetőeljárás indul. Az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét – írta közleményében az OMSZ.