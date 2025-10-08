október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brutális támadás történt

2 órája

Reagált az Országos Mentőszolgálat a brutális tettre: azonnal kirúgták a mentőst, aki fejbe rúgott egy beteget Hatvanban

Címkék#vasútállomás#Országos Mentőszolgálat#közlemény

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) azonnali hatállyal megszüntette egy mentős munkaviszonyát, aki Hatvanban brutálisan bántalmazott egy magatehetetlen férfit. Az OMSZ szerint az eset nem vethet árnyékot a mentők hősies munkájára.

Heol.hu

Ahogy korábban beszámoltunk már róla, egy mentős fejbe rúgott egy magatehetetlen férfit a hatvani vasútállomáson. Az esetnek hamar meglett a következménye, hiszen az Országos Mentőszolgálat közleményben jelezte, hogy azonnali hatállyal kirúgja a mentőst. Az ügyben feljelentést tettek, büntetőeljárás indul. 

Egy mentős fejbe rúgott egy magatehetetlen férfit a hatvani vasútállomáson, az Országos Mentőszolgálat elbocsátotta.
Egy mentős fejbe rúgott egy magatehetetlen férfit a hatvani vasútállomáson, az Országos Mentőszolgálat elbocsátotta.
Forrás:  Ládi László/Agria Tv Bt.

– A kedd esti órákban egy szolgálatban levő mentődolgozó brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves vármegyében. Az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének. Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntetjük, egyúttal feljelentést teszünk, az ügyben büntetőeljárás indul. Az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét – írta közleményében az OMSZ.

Hozzátették, hogy ez a vérlázító cselekmény semmiképpen sem vethet árnyékot arra a tisztességes és sokszor hősies helytállásra, amit a mentősök nap mint nap tanúsít.

Videón a brutális eset:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu