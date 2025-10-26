Óriási torlódás alakult ki az M3-ason egy baleset miatt

Friss: 14:47

A balesetben nem sérült meg senki, azonban anyagi kár keletkezett. Helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök és szabálysértési eljárás indult - közölte portálunkkal Váraljai Anita Kamilla, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Korábban írtuk:

Összeütközött két autó az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Aszód közelében, a 42-es és 43-as kilométerszelvény között vasárnap délután - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Forrás: Magyar Nemzet

Az utoléréses balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egy gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írják.

Az Útinform legfrissebb információ szerint a torlódás 5-6 kilométeres.

Vasárnap délután erős a forgalom az M3-as autópályán, a főváros felé. Gyöngyös térségében, valamint Bag és Gödöllő között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, az érintett buszjáratok hosszabb menetidővel közlekednek - olvasható a Voláninform bejegyzésében.

Délben több kilométeres torlódás volt a sztrádán, és történt egy baleset is.