október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Lángolt

Felzúgtak a szirénák: kigyulladt egy ház Hevesen

Egy ideje lakatlan parasztház gyulladt ki Hevesen csütörtök este. A tűzoltók több egységgel vonultak ki a helyszínre.

Tűz volt egy elhagyatott parasztházban Hevesen, a Cserkész utcában. A hatvan négyzetméternyi ingatlan két helységében összehordott hulladék égett. A hevesi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A raj átvizsgálja az épületet, további beizzások után kutatva – számolt be az oltásról a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Kigyulladt egy parasztház Hevesen.
Kigyulladt egy parasztház Hevesen. Forrás: MW

Vasárnap egy családi ház gyulladt ki Kápolnán:

 

 

