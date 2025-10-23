Felzúgtak a szirénák: kigyulladt egy ház Hevesen

Tűz volt egy elhagyatott parasztházban Hevesen, a Cserkész utcában. A hatvan négyzetméternyi ingatlan két helységében összehordott hulladék égett. A hevesi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A raj átvizsgálja az épületet, további beizzások után kutatva – számolt be az oltásról a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Kigyulladt egy parasztház Hevesen. Forrás: MW

