Lángolt
1 órája
Felzúgtak a szirénák: kigyulladt egy ház Hevesen
Egy ideje lakatlan parasztház gyulladt ki Hevesen csütörtök este. A tűzoltók több egységgel vonultak ki a helyszínre.
Tűz volt egy elhagyatott parasztházban Hevesen, a Cserkész utcában. A hatvan négyzetméternyi ingatlan két helységében összehordott hulladék égett. A hevesi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A raj átvizsgálja az épületet, további beizzások után kutatva – számolt be az oltásról a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Dugó
10 órája
Az M3-ason ma a türelem az üzemanyag - katasztrófaturisták miatt több kilométeres a sor
Ezt ne hagyja ki!Keresés
2025.10.20. 15:43
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút
Ezt ne hagyja ki!Stesszes
Tegnap, 6:58
Milliomos lett az egri férfi a TV2 műsorában, elmondta, mire költi a nyereményét
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre