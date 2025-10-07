32 perce
Teljesen kifosztották az autót Gyöngyösön, még a forgalmi engedélyt is elvitték
Hajnalban riasztották a rendőrséget Gyöngyösön. Három férfi egy parkoló autót tört fel, több mindent is elloptak.
A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás vétség miatt folytatott eljárást három helyi lakos ellen. Egy 43, egy 29 és egy 23 éves férfi 2024. június 16-án hajnalban Gyöngyösön, az Epreskert utcában egy parkoló autót tört fel, kiszerelték belőle az akkumulátort, leengedtek 40 liter benzint az üzemanyagtartályából, és a forgalmi engedélyét is elvitték - olvasható a rendőrség honlapján.
A rendőrök azonosították a három elkövetőt, elfogták őket, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozó hatóság az eljárást befejezte, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.
Korábban megírtuk, hogy egy férfi több alkalommal tört fel autókat Egerben. A tolvaj különösen a műszaki cikkeket és a készpénzt kereste, de az akkumulátorokra is szemet vetett.
