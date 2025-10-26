Svájci, egyiptomi, Srí Lanka-i cégeket vertek át nem kicsit a hevesi pénzmosók

Pénzmosás büntette miatt az Egri Járási Ügyészség három fő vádpontot tartalmazó vádiratot terjesztett elő az első fokon eljáró járásbírósághoz. Az első ügyészségi "tétel" szerint a II. rendű vádlott egy pénzintézetnél bankszámlát nyitott azzal a céllal, hogy azon más által elkövetett büntetendő cselekményből származó pénzt fogadjon. A váddokumentum szerint ismeretlen tettes(ek) számítástechnikai rendszerbe jogellenes beavatkozással tévedésbe ejtett(ek) több külföldi cég – egyebek között svájci, egyiptomi, Srí Lanka-i – képviselőjét, azzal az állítással, hogy az adott társaságok üzleti partnerei bankszámlaszám-változást kértek. A csalók a „megújított” számlaszámra kértek átutalást, és az így beérkezett pénzeket – több millió, illetve több tízmillió forint nagyságrendben – az előre megnyitott számlákra irányították.

Pénzmosás büntettében találtattak bűnösnek a vádlottak

A pénzmosás bűntette nemzetközi szinten történt

A második vádpont azt tartalmazza, hogy a III. rendű terhelt a II. rendű vádlott felhívására szintén bankszámlát nyitott, s erre utalt át egy olasz gazdasági társaság tévedésbe ejtett alkalmazottja több millió forintot. A cél az volt, hogy „más által elkövetett büntetendő cselekményből származó pénzt a terhelt a számlájára fogadjon”.

A harmadik vádpontban az ügyészség azt a tényállást fogalmazta meg, miszerint az I. rendű vádlott rávette az egymással élettársi kapcsolatban álló IV. és V. rendű vádlottat, hogy bankszámlát nyissanak ugyanezen célból, vagyis más által elkövetett büntetendő cselekményből származó pénz fogadására. Erre a számlára szintén egy olasz cég megtévesztett alkalmazottja utalt több millió forintot.