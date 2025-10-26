1 órája
Svájci, egyiptomi, Srí Lanka-i cégeket vertek át nem kicsit a hevesi pénzmosók
Október 22-én tartott tárgyalást az Egri Járásbíróság egy olyan büntetőeljárásban, melynek nemzetközi szálai vannak. Az Egri Törvényszék sajtószóvivőjének tájékoztatása szerint a pénzmosás bűntette miatt folyó eljárásban ítéletet hirdetett az elsőfokú bíróság.
Pénzmosás büntette miatt az Egri Járási Ügyészség három fő vádpontot tartalmazó vádiratot terjesztett elő az első fokon eljáró járásbírósághoz. Az első ügyészségi "tétel" szerint a II. rendű vádlott egy pénzintézetnél bankszámlát nyitott azzal a céllal, hogy azon más által elkövetett büntetendő cselekményből származó pénzt fogadjon. A váddokumentum szerint ismeretlen tettes(ek) számítástechnikai rendszerbe jogellenes beavatkozással tévedésbe ejtett(ek) több külföldi cég – egyebek között svájci, egyiptomi, Srí Lanka-i – képviselőjét, azzal az állítással, hogy az adott társaságok üzleti partnerei bankszámlaszám-változást kértek. A csalók a „megújított” számlaszámra kértek átutalást, és az így beérkezett pénzeket – több millió, illetve több tízmillió forint nagyságrendben – az előre megnyitott számlákra irányították.
A pénzmosás bűntette nemzetközi szinten történt
A második vádpont azt tartalmazza, hogy a III. rendű terhelt a II. rendű vádlott felhívására szintén bankszámlát nyitott, s erre utalt át egy olasz gazdasági társaság tévedésbe ejtett alkalmazottja több millió forintot. A cél az volt, hogy „más által elkövetett büntetendő cselekményből származó pénzt a terhelt a számlájára fogadjon”.
A harmadik vádpontban az ügyészség azt a tényállást fogalmazta meg, miszerint az I. rendű vádlott rávette az egymással élettársi kapcsolatban álló IV. és V. rendű vádlottat, hogy bankszámlát nyissanak ugyanezen célból, vagyis más által elkövetett büntetendő cselekményből származó pénz fogadására. Erre a számlára szintén egy olasz cég megtévesztett alkalmazottja utalt több millió forintot.
Volt olyan sértett, aki csaknem egymilliót utalt át
A vádhatóság álláspontja szerint a II., III. és IV. rendű vádlottak által nyitott számlákra összesen több tízmillió forint érkezett a tévedésbe ejtett cégektől. A vádirat külön rögzíti, hogy a terheltek mind tudatában voltak annak, hogy a pénzek eredete büntetendő cselekményekből származik, és közreműködésük tudatosan irányult arra, hogy e pénzek „tisztákká” váljanak. Így ezért bűncselekményből származó vagyon megszerzése, kezelése, továbbítása történt. A vádirat természetesen tartalmazza a bankszámlák megnyitásának módját, a pénzek be- és továbbutalását, valamint a jutalékrendszer szerinti pénzfelvételt.
A vádiratban – a fenti vádpontok szerint – az I. rendű vádlott mint szervező, a II. rendű terhelt mint felbujtó és bűnsegéd, a III., IV., V. rendű vádlottak pedig mint végrehajtók – számlanyitók és pénzfogadók – jelennek meg. Az ügy különös súlyát az jelenti, hogy több külföldi céget és több országot érintően működő módszerrel "oldották meg" a pénzmosást a vádlottak.
Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese, az Egri Törvényszék sajtószóvivője portálunkat arról tájékoztatta, hogy a tárgyaláson az elsőfokú bíróság ítéletet hirdetett. Az I. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében találta bűnösnek a bíróság. Kettő év szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztette. Megállapította, hogy végrehajtás esetén börtönben kell azt letöltenie, a feltételes szabadság legkorábban a büntetés 2/3-ának kitöltése után engedhető. Emellett egymillió forint pénzbüntetést szabott ki és 16 millió 890 ezer forint értékben vagyonelkobzást rendelt el a járásbíróság.
Valamivel kevesebb 15 millió 920 ezer forint az elrendelt vagyonelkobzási összeg a II. rendű vádlott esetében. Őt folytatólagosan elkövetett pénzmosás, felbujtóként elkövetett pénzmosás és bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettében marasztalta el a bíróság. A bűnösnek talált másodrendű vádlottnak sem kell azonban börtönbe vonulnia, hiszen az egy év nyolc hónap szabadságvesztés végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztette a bíróság.
A III. rendű vádlott pénzmosás bűntettében találtatott bűnösnek. Ennek "ellentétele" egy év szabadságvesztés két év próbaidőre felfüggesztve. Az ítélet rögzíti: végrehajtás elrendelése esetén börtönben kell végrehajtani, és feltételes szabadság legkorábban a büntetés 2/3-ának kitöltése után engedhető. Esetében a vagyonelkobzás 38 540 forint, továbbá 73 900 forint bűnügyi költséget is kiróttak rá.
Az ugyancsak pénzmosás bűntettében bűnösnek talált IV. rendű vádlott büntetése megegyezik a harmadrendű terheltével, az csupán a "költségek" tekintetében tér el attól. Vele szemben 904 ezer 298 forint a vagyonelkobzás mértéke, s a bűnügyi költség pedig 52 500 forint.
Az ügy háttere és jelentősége
Az ügy háttérében álló tényállás – amelyet részben az Egri Járási Ügyészség korábbi sajtóközlései is alátámasztanak – alapján megállapítható: a bűncselekmény számos ponton hasonlatos az úgynevezett „számlabrókeres” vagy „külföldi partner cégek bankszámlaszám-megszerzése” típusú pénzmosási konstrukciókhoz. Portálunk korábbi értesülései szerint a vádhatóság olyan nemzetközi hálózatokat is leleplezett, ahol indiai, Srí Lanka-i, kínai cégektől érkeztek beutalások magyar számlákra, amelyek mögött a cégek nem is végeztek valódi üzleti tevékenységet.
Az átutalt pénzeket egyébként a számlanyitók részben pénzfelvétel útján, részben továbbutalásokkal juttatták vissza a hálózat központjába. Az ilyen típusú konstrukciók – mint azt korábban az ügyészségi közlemény szerint megírtuk – „jelentős nemzetközi elemet” tartalmaznak. Több ország cégeinek megtévesztését, bankszámlaszám-változás hamis bejelentését, és a pénz továbbutalását jelentik.
