1 órája
Kegyetlenül elbánt volt párjával a pétervásárai nő - majdnem halál lett a vita vége
Egy családi vita majdnem tragédiába torkollt Pétervásárán. A vádirat szerint egy nő fém porszívócsővel támadt volt élettársára, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyet október 27-én tárgyalta az Egri Törvényszék.
Október utolsó hetében, hétfőn egy súlyos párkapcsolati erőszak ügyét tárgyalta az Egri Törvényszék. A vádlott ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. A vádirat szerint az asszony egy pénzről, drogfogyasztásról kialakult vita után fém porszívócsővel támadt volt élettársára, aki csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönheti az életét.
Porszívócsővel támadt a vádlott, börtön lehet a vége
Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese – törvényszéki sajtószóvivő – portálunkat arról tájékoztatta, hogy a büntetőperben az ülésen "tanú meghallgatásra került sor. A bíróság a tárgyalást bizonyítás kiegészítése végett elnapolta".
Kegyetlenül elbánt a volt feleségével, még a fejét is megtaposta
A Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a vádlott és a sértett korábban élettársi kapcsolatban éltek, kapcsolatukból két gyermek is született. A viszony azonban megromlott, a pár különköltözött, de a gyerekek nevelése miatt továbbra is rendszeres kapcsolatban maradtak. A tragikus fordulatot egy láthatást követő nap hozta el: a férfi visszavitte a kislányukat a vádlott lakására, ahol újra szóba került a gyermektartásdíj kérdése. A szóváltás hamar veszekedéssé fajult. A vádlott indulatba jött, előbb szitkozódni kezdett, üvöltözött egy sort, majd a bejárati kapu mellől felkapott egy körülbelül egy méteres fém porszívócsövet, és azzal sújtott le volt párjára.
Az első ütés a sértett fejét érte, amitől elszédült és a földre került. A vádlott azonban itt nem hagyta abba: fenyegetőzve, a fémcsövet szorítva a kezében tovább ütlegelte a sértettet. A következő ütés a férfi oldalát érte. Ez a csapás okozott olyan belső sérülést – konkrétan megrepedt a lépe a férfinak –, amely közvetlen életveszélyes állapotot eredményezett. Az áldozatot életmentő műtéttel sikerült megmenteni az ütés következményeitől.
A vádlott tagadja, hogy szándékosan akart volna komolyabb sérülést okozni, de a vád szerint az eszköz megválasztása és a támadás módja „objektíven alkalmas volt az életveszély előidézésére”, ami be is következett. A bíróság ítéletet tehát egyelőre nem hozott, de a tárgyalás kimenetele komoly következményekkel járhat: ha a vád bizonyítást nyer, többéves szabadságvesztés is várhat az elkövetőre.
A vádhatóság egyébként végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta a vádiratban, emellett indítványt tett arra is, hogy a bíróság tiltsa el a terheltet minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülne. A nyomozás során lefoglalt porszívócső elkobzására az ügyészség ugyancsak indítványt tett.
