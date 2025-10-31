Kegyetlenül elbánt volt párjával a pétervásárai nő - majdnem halál lett a vita vége

A Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a vádlott és a sértett korábban élettársi kapcsolatban éltek, kapcsolatukból két gyermek is született. A viszony azonban megromlott, a pár különköltözött, de a gyerekek nevelése miatt továbbra is rendszeres kapcsolatban maradtak. A tragikus fordulatot egy láthatást követő nap hozta el: a férfi visszavitte a kislányukat a vádlott lakására, ahol újra szóba került a gyermektartásdíj kérdése. A szóváltás hamar veszekedéssé fajult. A vádlott indulatba jött, előbb szitkozódni kezdett, üvöltözött egy sort, majd a bejárati kapu mellől felkapott egy körülbelül egy méteres fém porszívócsövet, és azzal sújtott le volt párjára.

Az első ütés a sértett fejét érte, amitől elszédült és a földre került. A vádlott azonban itt nem hagyta abba: fenyegetőzve, a fémcsövet szorítva a kezében tovább ütlegelte a sértettet. A következő ütés a férfi oldalát érte. Ez a csapás okozott olyan belső sérülést – konkrétan megrepedt a lépe a férfinak –, amely közvetlen életveszélyes állapotot eredményezett. Az áldozatot életmentő műtéttel sikerült megmenteni az ütés következményeitől.

A vádlott tagadja, hogy szándékosan akart volna komolyabb sérülést okozni, de a vád szerint az eszköz megválasztása és a támadás módja „objektíven alkalmas volt az életveszély előidézésére”, ami be is következett. A bíróság ítéletet tehát egyelőre nem hozott, de a tárgyalás kimenetele komoly következményekkel járhat: ha a vád bizonyítást nyer, többéves szabadságvesztés is várhat az elkövetőre.