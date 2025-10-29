október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Két autó csattant Egerben

Címkék#ráfutásos baleset#forgalom#baleset

Kedd éjszaka volt dolguk a hatóságoknak Egerben. Ráfutásos baleset történt.

Heol.hu

Összeütközött két autó Egerben kedd éjszaka 10 óra után a Vörösmarty Mihály utcában, azaz a 25-ös főút és a Rózsa Károly utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. A társhatóság is a helyszínre érkezett - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Ráfutásos baleset történt Egerben
Forrás: Metropol

 Az érintett útszakaszon egy sávon haladt este a forgalom  - írják.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hétfőn az M3-ason történt baleset, kilométeressé vált a torlódás.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu