Baleset
2 órája
Két autó csattant Egerben
Kedd éjszaka volt dolguk a hatóságoknak Egerben. Ráfutásos baleset történt.
Összeütközött két autó Egerben kedd éjszaka 10 óra után a Vörösmarty Mihály utcában, azaz a 25-ös főút és a Rózsa Károly utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. A társhatóság is a helyszínre érkezett - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az érintett útszakaszon egy sávon haladt este a forgalom - írják.
