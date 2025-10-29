Két autó csattant Egerben

Összeütközött két autó Egerben kedd éjszaka 10 óra után a Vörösmarty Mihály utcában, azaz a 25-ös főút és a Rózsa Károly utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. A társhatóság is a helyszínre érkezett - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Ráfutásos baleset történt Egerben

Forrás: Metropol

Az érintett útszakaszon egy sávon haladt este a forgalom - írják.

