52 perce
Súlyos botrány a hatvani vonaton, majdnem egy életre megnyomorítottak egy utast
A hatvani vonaton ijesztő pillanatok játszódtak le. Egy utas előzetes szóváltás nélkül rátámadt egy férfira.
A gyanúsított 2025 októberében a Hatvanba közlekedő vonaton utazott, majd előzetes szóváltás nélkül rátámadt az egyik utasra. A sértettet ököllel többször nagy erővel fejen és arcon ütötte, majd a földre került férfit tovább bántalmazta - közölte portálunkkal dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.
Egy harmadik személy mentette meg a sértettet a további támadástól
A bűncselekménynek az vetett véget, hogy egy harmadik személy közbelépett, és a gyanúsítottat ellökdöste a sértett közeléből. A bántalmazás következtében a sértett sérülési – a csodával határos módon – 8 napon belül, maradandó fogyatékosság és súlyos egészségkárosodás nélkül gyógyultak. A támadás intenzitására, a támadott testtájékra és a kitartó szándékra figyelemmel a súlyosabb eredmény elmaradása csupán a véletlenen múlott - fogalmazott a sajtószóvivő.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A vád tárgya súlyos testi sértés bűntettének kísérlete. A Hatvani Járási Ügyészség a gyanúsítottat bíróság elé állította, egyben elzárás kiszabására tett indítványt. A kép a helyszíni szemlén készült az elkövetés helyszínéről - írta.
A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el. Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a bűncselekmény következtében a sértett csonttörést szenved, úgy a gyógytartam 8 napon túli, mely súlyos testi sértés bűntettének megállapítására és súlyosabb büntetés kiszabására ad alapot.
Korábban megírtuk, hogy csúnya balhé helyszíne volt április 15-én este a hatvani vasútállomás peronja. Egy kontrollt vesztett utas rossz néven vette, hogy jegyváltásra szólították fel, a megvert kalauz súlyos sérüléseket szenvedett.
Brutálisan megvert egy kalauzt a hatvani vasútállomáson emberkedő utas
Látta az oldalára borult mentőt és egyből cselekedett a férfi - nem egyszerű civil volt