Bűncselekmény

Súlyos botrány a hatvani vonaton, majdnem egy életre megnyomorítottak egy utast

Címkék#vonat#erőszak#bűncselekmény#bántalmazás

A hatvani vonaton ijesztő pillanatok játszódtak le. Egy utas előzetes szóváltás nélkül rátámadt egy férfira.

Heol.hu

A gyanúsított 2025 októberében a Hatvanba közlekedő vonaton utazott, majd előzetes szóváltás nélkül rátámadt az egyik utasra. A sértettet ököllel többször nagy erővel fejen és arcon ütötte, majd a földre került férfit tovább bántalmazta - közölte portálunkkal dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész. 

A támadó előzetes szóváltás nélkül rátámadt az egyik utasra.
Forrás:  Magyarország Ügyészsége

Egy harmadik személy mentette meg a sértettet a további támadástól

A bűncselekménynek az vetett véget, hogy egy harmadik személy közbelépett, és a gyanúsítottat ellökdöste a sértett közeléből. A bántalmazás következtében a sértett sérülési – a csodával határos módon – 8 napon belül, maradandó fogyatékosság és súlyos egészségkárosodás nélkül gyógyultak. A támadás intenzitására, a támadott testtájékra és a kitartó szándékra figyelemmel a súlyosabb eredmény elmaradása csupán a véletlenen múlott - fogalmazott a sajtószóvivő.

A vád tárgya súlyos testi sértés bűntettének kísérlete. A Hatvani Járási Ügyészség a gyanúsítottat bíróság elé állította, egyben elzárás kiszabására tett indítványt. A kép a helyszíni szemlén készült az elkövetés helyszínéről - írta.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el. Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a bűncselekmény következtében a sértett csonttörést szenved, úgy a gyógytartam 8 napon túli, mely súlyos testi sértés bűntettének megállapítására és súlyosabb büntetés kiszabására ad alapot.

Korábban megírtuk, hogy csúnya balhé helyszíne volt április 15-én este a hatvani vasútállomás peronja. Egy kontrollt vesztett utas rossz néven vette, hogy jegyváltásra szólították fel, a megvert kalauz súlyos sérüléseket szenvedett.

 

 

 

 

 

