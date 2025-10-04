Rendőrök lepik el az utakat Hevesben is! Mutatjuk, mit keresnek

A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, tekintettel azokra a negatív tapasztalatokra, miszerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják – számolt be a legújabb akciójáról az Országos Rendőr-főkapitányság.

Az alkoholszonda bizonyos esetekben hamisan mutathat pozitív értéket. Ismét roadpol akciót tartanak Hevesben.

Forrás: Sipeki Péter / Forrás: MW

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.

A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

A rendőrség célja, hogy felhívja a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkentse a balesetek kockázatát.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, mosolygós nő csinálta botrányt az egri belvárosban: