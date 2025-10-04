2 órája
Rendőrök lepik el az utakat Hevesben is! Mutatjuk, mit keresnek
Október 6. és 12. között a rendőrség országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést szervez.
A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, tekintettel azokra a negatív tapasztalatokra, miszerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják – számolt be a legújabb akciójáról az Országos Rendőr-főkapitányság.
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.
A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.
A rendőrség célja, hogy felhívja a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkentse a balesetek kockázatát.
