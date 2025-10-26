A NAV most az egész családot felruházza – rengeteg ruhát adnak potom pénzért Hevesben

Kevesen tudják, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemcsak lefoglalt autókat vagy ingatlanokat bocsát árverésre, hanem időről időre ruhákat is. Ezek a termékek jellemzően vámeljárás során kerülnek a birtokukba. Hevesben most jó sok akad ezekből.

Ruhákat árverez a NAV Hevesben. Illusztráció

Forrás: Karnok Csaba/delmagyar.hu

Az árverések online zajlanak, és bárki részt vehet rajtuk, akinek van ügyfélkapus hozzáférése. A kínálat sokszínű: kabátoktól a munkaruhákon át a divatos hétköznapi darabokig minden előfordulhat. Heves vármegyében sem ritka, hogy több tétel kerül kalapács alá, és akad köztük olyan is, amit a bolti ár töredékéért lehet megszerezni.

A NAV honlapján megtekinthetők a további ruhadarabok, melyekre most licitálni lehet.

Hamis ruhák árusításakor buktak le

Az egyik egri piacon egy nő hamis ruhákat árult még 2023 novemberében, aki ellen idén májusban emeltek vádat.