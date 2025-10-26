2 órája
A NAV most az egész családot felruházza – rengeteg ruhát adnak potom pénzért Hevesben
A Nemzeti Adó és Vámhivatal rendszeresen kínál árveréseken különböző tárgyakat, autókat vagy ingatlanok. Most ruhákat kínálnak olcsón Hevesben.
Kevesen tudják, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemcsak lefoglalt autókat vagy ingatlanokat bocsát árverésre, hanem időről időre ruhákat is. Ezek a termékek jellemzően vámeljárás során kerülnek a birtokukba. Hevesben most jó sok akad ezekből.
Az árverések online zajlanak, és bárki részt vehet rajtuk, akinek van ügyfélkapus hozzáférése. A kínálat sokszínű: kabátoktól a munkaruhákon át a divatos hétköznapi darabokig minden előfordulhat. Heves vármegyében sem ritka, hogy több tétel kerül kalapács alá, és akad köztük olyan is, amit a bolti ár töredékéért lehet megszerezni.
- 115 ezer forintért 8 mellényt lehet kapni, különféle színben és méretben
- 51 ezer forintért 17 darab női bélelt nadrág, különböző méretben és színben
- 48 ezer forintért 6 férfi kabát vegyesen, különböző színben és méretben
- 220 ezer forintért 11 női bőrkabát különböző méretben
- 90 ezerért 30 darab különböző bélelt nadrág
A NAV honlapján megtekinthetők a további ruhadarabok, melyekre most licitálni lehet.
Hamis ruhák árusításakor buktak le
Az egyik egri piacon egy nő hamis ruhákat árult még 2023 novemberében, aki ellen idén májusban emeltek vádat.
Átverés az egri piacon, lebukott a nő, aki nagyot akart szakítani
De nem ez volt az egyetlen vádemelés idén ilyen esetben. Januárban számoltunk be róla, hogy szintén Egerben egy férfi mobil árusítóhelyről árult engedély nélkül különféle ruházati termékeket 2022 tavaszán.
