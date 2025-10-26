október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árverés

2 órája

A NAV most az egész családot felruházza – rengeteg ruhát adnak potom pénzért Hevesben

Címkék#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#nadrág#ruha#árverés

A Nemzeti Adó és Vámhivatal rendszeresen kínál árveréseken különböző tárgyakat, autókat vagy ingatlanok. Most ruhákat kínálnak olcsón Hevesben.

Heol.hu

Kevesen tudják, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemcsak lefoglalt autókat vagy ingatlanokat bocsát árverésre, hanem időről időre ruhákat is. Ezek a termékek jellemzően vámeljárás során kerülnek a birtokukba. Hevesben most jó sok akad ezekből.

Ruhákat árverez a NAV Hevesben
Ruhákat árverez a NAV Hevesben. Illusztráció
Forrás: Karnok Csaba/delmagyar.hu

Az árverések online zajlanak, és bárki részt vehet rajtuk, akinek van ügyfélkapus hozzáférése. A kínálat sokszínű: kabátoktól a munkaruhákon át a divatos hétköznapi darabokig minden előfordulhat. Heves vármegyében sem ritka, hogy több tétel kerül kalapács alá, és akad köztük olyan is, amit a bolti ár töredékéért lehet megszerezni.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A NAV honlapján megtekinthetők a további ruhadarabok, melyekre most licitálni lehet.

Hamis ruhák árusításakor buktak le

Az egyik egri piacon egy nő hamis ruhákat árult még 2023 novemberében, aki ellen idén májusban emeltek vádat.

De nem ez volt az egyetlen vádemelés idén ilyen esetben. Januárban számoltunk be róla, hogy szintén Egerben egy férfi mobil árusítóhelyről árult engedély nélkül különféle ruházati termékeket 2022 tavaszán.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu