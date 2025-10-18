október 18., szombat

Lebukott

36 perce

Körözött bűnözőt füleltek le a lőrinci polgárőrök, de még tudta tetézni

Nem volt menekvés annak az autóvezetőnek, akire a lőrinci polgárőrök figyeltek fel. A sofőr körözés alatt állt, de ez még tetézte is.

Egy éjszakai járőrszolgálat közben figyeltek fel a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagjai egy nagy sebességgel haladó, gyanús járműre, amely Lőrinci felől Petőfibánya irányába tartott. A polgárőrök azonnal jelezték az esetet a rendőrségnek, és segítséget kértek a helyszínen szolgálatot teljesítő járőröktől. Mint kiderült a sofőr körözés alatt áll, de nem ez volt az egyetlen gond. Minderről az egyesület Facebook-oldalán számoltak be.

Mint írják, a riasztásra Lőrincz Attila rendőr főtörzsőrmester, Lőrinci város körzeti megbízottja, valamint Kékkő Dániel rendőr főtörzsőrmester, Heréd körzeti megbízottja reagált elsőként. A két rendőr gyorsan a helyszínre ért, és rövid időn belül sikerült megállítaniuk az autót.

Nem csak az volt a gond, hogy a sofőr körözés alatt állt

Az intézkedés során több súlyos szabálysértés és bűncselekmény is kiderült:

  • a járműre lopott rendszámot szereltek,
  • a sofőr vezetéstől el volt tiltva,
  • ráadásul körözés alatt is állt.

A rendőrök az autó átvizsgálásakor alufóliába csomagolt, kábítószer-gyanús anyagokat találtak, ezért a járműben ülő személyeket előállították a Hatvani Rendőrkapitányságra.

A polgárőrök és a rendőrség gyors, összehangolt fellépésének köszönhetően sikerült megakadályozni egy újabb bűncselekményt, és kézre keríteni az elkövetőt. Az eset jól mutatja, milyen fontos a civil szervezetek és a rendvédelmi szervek együttműködése a közbiztonság fenntartásában.

A lőrinci polgárőrök nemrég egy autólopást hárítottak el:

 

