Körözött bűnözőt füleltek le a lőrinci polgárőrök, de még tudta tetézni

Egy éjszakai járőrszolgálat közben figyeltek fel a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagjai egy nagy sebességgel haladó, gyanús járműre, amely Lőrinci felől Petőfibánya irányába tartott. A polgárőrök azonnal jelezték az esetet a rendőrségnek, és segítséget kértek a helyszínen szolgálatot teljesítő járőröktől. Mint kiderült a sofőr körözés alatt áll, de nem ez volt az egyetlen gond. Minderről az egyesület Facebook-oldalán számoltak be.

Forrás: Vajda János/boon.hu

Mint írják, a riasztásra Lőrincz Attila rendőr főtörzsőrmester, Lőrinci város körzeti megbízottja, valamint Kékkő Dániel rendőr főtörzsőrmester, Heréd körzeti megbízottja reagált elsőként. A két rendőr gyorsan a helyszínre ért, és rövid időn belül sikerült megállítaniuk az autót.

Az intézkedés során több súlyos szabálysértés és bűncselekmény is kiderült:

a járműre lopott rendszámot szereltek,

a sofőr vezetéstől el volt tiltva,

ráadásul körözés alatt is állt.

A rendőrök az autó átvizsgálásakor alufóliába csomagolt, kábítószer-gyanús anyagokat találtak, ezért a járműben ülő személyeket előállították a Hatvani Rendőrkapitányságra.

A polgárőrök és a rendőrség gyors, összehangolt fellépésének köszönhetően sikerült megakadályozni egy újabb bűncselekményt, és kézre keríteni az elkövetőt. Az eset jól mutatja, milyen fontos a civil szervezetek és a rendvédelmi szervek együttműködése a közbiztonság fenntartásában.

