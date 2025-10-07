október 7., kedd

Baleset

1 órája

Sokkoló fotókon a 21-esen történt baleset

Címkék#helyszíni fotók#baleset#21-es főút

A 21-esen egy kisbusz és egy személyautó karambolozott. Mindkét autó totálkáros lett.

Heol.hu

Korábban beszámoltunk arról, hogy baleset történt kedden délelőtt a 21-es számú főúton. Kisbusz és személyautó karambolozott Szurdokpüspökinél, a baleset helyszínére tűzoltókat és rendőröket is riasztottak.

A balesetben hatalmas anyagi kár keletkezett
Forrás: Lorkó Dávid / Forrás: Nool

A nool.hu információ szerint, a balesetben nem sérült meg senki, a járművekben azonban hatalmas anyagi kár keletkezett.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

További fotókat a nool.hu oldalán láthatnak.

 

