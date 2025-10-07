Baleset
1 órája
Sokkoló fotókon a 21-esen történt baleset
A 21-esen egy kisbusz és egy személyautó karambolozott. Mindkét autó totálkáros lett.
Korábban beszámoltunk arról, hogy baleset történt kedden délelőtt a 21-es számú főúton. Kisbusz és személyautó karambolozott Szurdokpüspökinél, a baleset helyszínére tűzoltókat és rendőröket is riasztottak.
A nool.hu információ szerint, a balesetben nem sérült meg senki, a járművekben azonban hatalmas anyagi kár keletkezett.
