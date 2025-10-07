Sokkoló fotókon a 21-esen történt baleset

Korábban beszámoltunk arról, hogy baleset történt kedden délelőtt a 21-es számú főúton. Kisbusz és személyautó karambolozott Szurdokpüspökinél, a baleset helyszínére tűzoltókat és rendőröket is riasztottak.

A balesetben hatalmas anyagi kár keletkezett

Forrás: Lorkó Dávid / Forrás: Nool

A nool.hu információ szerint, a balesetben nem sérült meg senki, a járművekben azonban hatalmas anyagi kár keletkezett.

