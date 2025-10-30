Sportpisztollyal végeztek áldozatukkal Gyöngyösön, a holttestet már nem tudták eltüntetni

Előre kitervelték az emberölést és egy sor mögöttes bűncselekményt is elkövettek azok a vádlottak, akik közül ketten is sportpisztollyal lőtték le a sértettet. A borzalmas bűncselekményről és annak folyamatban lévő következményeiről portálunk több alkalommal is írt már. A visszetekintéshez az újabb apropót a keddi tárgyalás adta. Ítélet azért nem született még mindig, mert a tárgyaláson újabb bizonyítási indítványt terjesztettek be, ezért az elsőfokú bíróság a tárgyalást elnapolta.

Az emberölés sértettjének a holttestét egy kocsi csomagtartójában találták meg, sportpisztollyal végeztek a 23 éves áldozattal / police.hu

A sportpisztollyal való "emberkedés" akár életfogytig tartó fegyházbüntetést is hozhat

Az Egri Törvényszék előtt zajló, „B.13/2024.”-es ügyben hat gyanúsított áll bíróság előtt: az első- és másodrendű vádlottakat előre eltervezetten elkövetett emberölés bűntettével, és több más bűncselekménnyel vádolja a Heves Vármegyei Főügyészség, míg a többi terheltet a cselekménnyel összefüggő más bűncselekményekkel.

Visszatekintés a fontos dátumokra, helyszínekre:

A sértett eltűnését bejelentették 2022. szeptember 2-án éjszaka a Budapesti IV. Kerületi Rendőrkapitányságon. A bejelentő egy fiatalasszony volt, miszerint "férjét órák óta nem tudja elérni és ismeretlen helyen tartózkodik.” Másnap az eltűnt férfi által használt autót egy építkezés közelében, egy parkolóban Gyöngyösön megtalálták. A gyanúsítottak autóját pedig szeptember 14-én találták meg Gyöngyösön, a Kenyérgyár utcában, amelynek csomagtartójában a holttest is benne volt. A médiában a hír először szeptember 19-én jelent meg annak kapcsán, hogy a bíróság 2022. szeptember 17-én elrendelte két gyanúsított letartóztatását.

A vádirat főügyészségi közétételét követően kirajzolódott: a konfliktus az építőipari kivitelezés, illetve fiktív számlázás köré épült, a vádlottak és a sértett üzleti kapcsolatban álltak, s e vállalkozási tevékenység hátterében gyökeredzett a vitájuk. Az I. és II. rendű vádlottak építőipari kivitelezési munkát végeztek, és ezen munkálatok révén kerültek kapcsolatba a sértettel. A vád szerint a működő vállalkozás mellett fiktív számlázással is próbáltak extra bevételt szerezni, amelybe a sértettet is bevonták. Azonban ez az állapot nem bizonyult stabilnak: a számlázás akadozni kezdett, a felek között konfliktus alakult ki. Mindeközben a vádlottaknak és a sértettnek is komoly pénzügyi gondjaik voltak.