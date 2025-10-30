1 órája
Sportpisztollyal végeztek áldozatukkal Gyöngyösön, a holttestet már nem tudták eltüntetni
Tárgyalást tartott az Egri Törvényszék október 28-én abban a büntetőperben, amelyben hat terheltet vádolnak egy előre kitervelten elkövetett emberölés kapcsán. Az áldozattal sportpisztollyal végeztek, a holtestét egy gépkocsi csomagtartójában találták meg Gyöngyösön.
Előre kitervelték az emberölést és egy sor mögöttes bűncselekményt is elkövettek azok a vádlottak, akik közül ketten is sportpisztollyal lőtték le a sértettet. A borzalmas bűncselekményről és annak folyamatban lévő következményeiről portálunk több alkalommal is írt már. A visszetekintéshez az újabb apropót a keddi tárgyalás adta. Ítélet azért nem született még mindig, mert a tárgyaláson újabb bizonyítási indítványt terjesztettek be, ezért az elsőfokú bíróság a tárgyalást elnapolta.
A sportpisztollyal való "emberkedés" akár életfogytig tartó fegyházbüntetést is hozhat
Az Egri Törvényszék előtt zajló, „B.13/2024.”-es ügyben hat gyanúsított áll bíróság előtt: az első- és másodrendű vádlottakat előre eltervezetten elkövetett emberölés bűntettével, és több más bűncselekménnyel vádolja a Heves Vármegyei Főügyészség, míg a többi terheltet a cselekménnyel összefüggő más bűncselekményekkel.
Visszatekintés a fontos dátumokra, helyszínekre:
A sértett eltűnését bejelentették 2022. szeptember 2-án éjszaka a Budapesti IV. Kerületi Rendőrkapitányságon. A bejelentő egy fiatalasszony volt, miszerint "férjét órák óta nem tudja elérni és ismeretlen helyen tartózkodik.” Másnap az eltűnt férfi által használt autót egy építkezés közelében, egy parkolóban Gyöngyösön megtalálták. A gyanúsítottak autóját pedig szeptember 14-én találták meg Gyöngyösön, a Kenyérgyár utcában, amelynek csomagtartójában a holttest is benne volt. A médiában a hír először szeptember 19-én jelent meg annak kapcsán, hogy a bíróság 2022. szeptember 17-én elrendelte két gyanúsított letartóztatását.
A vádirat főügyészségi közétételét követően kirajzolódott: a konfliktus az építőipari kivitelezés, illetve fiktív számlázás köré épült, a vádlottak és a sértett üzleti kapcsolatban álltak, s e vállalkozási tevékenység hátterében gyökeredzett a vitájuk. Az I. és II. rendű vádlottak építőipari kivitelezési munkát végeztek, és ezen munkálatok révén kerültek kapcsolatba a sértettel. A vád szerint a működő vállalkozás mellett fiktív számlázással is próbáltak extra bevételt szerezni, amelybe a sértettet is bevonták. Azonban ez az állapot nem bizonyult stabilnak: a számlázás akadozni kezdett, a felek között konfliktus alakult ki. Mindeközben a vádlottaknak és a sértettnek is komoly pénzügyi gondjaik voltak.
Ebből a feszült helyzetből született meg a vádirat szerint az az elhatározás, hogy a vádlottak – szó szerinti értelemben – megszüntetik a „problémás” üzlettársat és azt a látszatot keltik majd, mintha a sértett a tartozásával együtt ismeretlen helyre távozott volna.
A cselekmény részleteit a főügyészségi váddokumentum rögzíti
A vádirat részletezi: a már elhatározott emberölés során I. és II. rendű vádlott – nem tisztázható pontosan melyikük, vagy milyen sorrendben – lőfegyverrel néhány méterről több lövést adott le a sértettre, aki a helyszínen életét vesztette. A holttestet a vádlottak által használt személygépkocsi csomagtartójába helyezték. Tervük az volt, hogy később eltüntetik a fiatal férfi holttestét, ám a hatóság időközben rátalált – így a továbbiakban nem eltűntként tartotta nyilván a rendőrhatóság a 23 éves fiatalembert, hanem egy gyilkosság sértettjeként. Az akkori sajtóhírek szerint a tetemet Gyöngyösön, a Kenyérgyár utcában álló gépkocsiban találták meg. A keresésben rendőrségi kutyák és drónok is részt vettek, miután a sértett korábban eltűntként volt nyilvántartva.
A második vádpont arra vonatkozik, hogy az I. rendű vádlott vásárolt egy sportpisztolyt a III. rendű vádlott közvetítésével, a IV. rendű vádlottól. A fegyver és a töltények engedély nélküli tartása súlyosítja az ügyet: a három említett terhelt közül senki nem rendelkezett hatósági engedéllyel.
A harmadik vádpont a fegyver elrejtését tartalmazza: miután az I. rendű vádlott letartóztatásba került, titkosított üzenetet küldött a VI. rendű vádlottnak, hogy a fegyvert azonnal tűntessék el. Az üzenet címzettje tudta, hogy a fegyver milyen szerepet játszott az emberölésnél, az V. rendű vádlott pedig az, hogy a saját lakhelyére vitte a fegyvert. Itt azonban a hatóság később azt lefoglalta. Az érintettek szintén nem rendelkeztek fegyvertartási engedéllyel.
Az ügy súlyossága miatt – előre kitervelt emberölés, tehát az emberölés minősített esete – az elkövetőkre akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. Az eljárás során több tucat tanú vallomását veszik majd figyelembe, és számos tárgyi bizonyíték áll rendelkezésre – ez egy olyan ügy, amely a pénzügyi visszaélések, engedély nélküli fegyverhasználat és az emberölés igencsak sajátos, már-már maffiajellegű láncolatát tükrözi.
Rövid összegzés a legközelebbi törvényszéki tárgyalás előtt
Egy látszólag építőipari munka keretében folytatott együttműködésből – fiktív számlázás, pénzügyi feszültségek és tartozások révén – fajult el minden: a vádlottak mérlegeltek, és megölték a sértettet, majd megpróbálták a sértett tetemének az eltüntetését. A fegyverbeszerzés, az engedély nélküli fegyvertartás és annak elrejtési kísérlete mind súlyosító körülmények. Az ügy nem csak az emberölésről szól, hanem arról is, hogyan vezethet a törvénysértés „alacsonyabb szintű” formája végzetes tragédiához, a legnagyobb tárgyi súlyú bűncselekményhez.
