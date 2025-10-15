október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bajba jutott

1 órája

Andornaktályán, a sofőr a roncsba szorult! Nagy erőkkel vonultak a mentők

Címkék#személygépkocsi#baleset#tűzoltó

Egy autó az árokba hajtott szerda délután Andornaktályán. A járműben rekedt emberen egy szabadnapos tűzoltó segített, aki azonnal a mentéshez látott, mielőtt a kollégák megérkeztek volna.

Heol.hu

Árokba hajtott egy személygépkocsi Andornaktályán, a II. Rákóczi Ferenc úton, az Alsópart utca közelében. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó kiszabadította a beszorult embert az autóból. A helyszínre két mentő is kiérkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Egy szabadnapos tűzoltó mentette ki az autóban rekedt sofőrt Andornaktályán.
Egy szabadnapos tűzoltó mentette ki az autóban rekedt sofőrt Andornaktályán.
Forrás: Mediaworks/illusztráció

Kedden éjjel villanyoszlopnak hajtott egy autó Mezőtárkányban:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu