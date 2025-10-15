Bajba jutott
1 órája
Andornaktályán, a sofőr a roncsba szorult! Nagy erőkkel vonultak a mentők
Egy autó az árokba hajtott szerda délután Andornaktályán. A járműben rekedt emberen egy szabadnapos tűzoltó segített, aki azonnal a mentéshez látott, mielőtt a kollégák megérkeztek volna.
Árokba hajtott egy személygépkocsi Andornaktályán, a II. Rákóczi Ferenc úton, az Alsópart utca közelében. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó kiszabadította a beszorult embert az autóból. A helyszínre két mentő is kiérkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Kedden éjjel villanyoszlopnak hajtott egy autó Mezőtárkányban:
