Andornaktályán, a sofőr a roncsba szorult! Nagy erőkkel vonultak a mentők

Árokba hajtott egy személygépkocsi Andornaktályán, a II. Rákóczi Ferenc úton, az Alsópart utca közelében. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínen egy szabadnapos tűzoltó kiszabadította a beszorult embert az autóból. A helyszínre két mentő is kiérkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Egy szabadnapos tűzoltó mentette ki az autóban rekedt sofőrt Andornaktályán.

Forrás: Mediaworks/illusztráció

Kedden éjjel villanyoszlopnak hajtott egy autó Mezőtárkányban: