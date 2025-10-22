október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Szarvassal ütközött egy autó Hevesben

Címkék#Lázár Levente#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#szarvas#baleset

Baleset történt szerda kora délután Bekölce határában.

Heol.hu

Bekölce és Mikófalva között a 2510-es számú mellékúton egy autó elütött egy szarvast szerda délután.

Baleset történt Bekölce határában, szarvast gázolt el egy autó.
Baleset történt Bekölce határában, szarvast gázolt el egy autó.
Forrás: Bama.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– A két település között gázolás történt, egy személyautó elütött egy szarvast. A helyszínelést az érintett szakaszon befejeztük, útlezárás nincs, a balesetben senki nem sérült meg – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, összeütközött két autó a 25-ös főúton Egerben:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu