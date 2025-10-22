Szarvassal ütközött egy autó Hevesben

Bekölce és Mikófalva között a 2510-es számú mellékúton egy autó elütött egy szarvast szerda délután.

Baleset történt Bekölce határában, szarvast gázolt el egy autó.

Forrás: Bama.hu

– A két település között gázolás történt, egy személyautó elütött egy szarvast. A helyszínelést az érintett szakaszon befejeztük, útlezárás nincs, a balesetben senki nem sérült meg – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

