Baleset
2 órája
Szarvassal ütközött egy autó Hevesben
Baleset történt szerda kora délután Bekölce határában.
Bekölce és Mikófalva között a 2510-es számú mellékúton egy autó elütött egy szarvast szerda délután.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– A két település között gázolás történt, egy személyautó elütött egy szarvast. A helyszínelést az érintett szakaszon befejeztük, útlezárás nincs, a balesetben senki nem sérült meg – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, összeütközött két autó a 25-ös főúton Egerben:
Ezt ne hagyja ki!Micsoda fogás!
Tegnap, 10:34
Lefotózták a Tisza-tó monstrumát teljes valójában! Nem Photoshop, ez a hal tényleg ekkora!
Ezt ne hagyja ki!Drogfogás
Tegnap, 15:13
Egy kicsit megint tisztább lett Gyöngyös! Most derült ki, kit kaptak el éjjel
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre