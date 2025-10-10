38 perce
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
A kőkereszt emlékeztet arra, hogy itt valamikor település volt és emberek éltek.
Ismeretlen elkövetők megrongálták a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság (Kötivizig) kezelésében lévő Tisza-tavon az Óhalászi-szigeten található emlékművet. A tározó környezetében élőknek jelentős eszmei értékkel bíró emlékmű tetején található vaskeresztet október elején ismeretlen tettesek letörték és ellopták. A Kötivizig pótolni fogja a keresztet, ugyanakkor ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a rendőrségen – írták közösségi oldalukon.
A legkorábbi, 1261-ből származó egyházi dokumentum szerint halászatból, vadászatból és állattartásból élő emberek lakták Tiszahalász települést, amely a Tisza szeszélyes vízjárása miatt többször szenvedett károkat. 1876. március 24-én azonban a szőke folyó átszakította a taskonyi gátat és az árvíz hét falut döntött romba, többek közt az ártéren fekvő Tiszahalászt. A kőkereszt emlékeztet arra, hogy itt valamikor település volt és emberek éltek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Megdöbbentő és megmagyarázhatatlan ez a vandalizmus. Jártunk a szigeten, láttuk a volt iskolájuk falait, a temetőjüket, az emberek valamikori életterét, amit az álmaikkal együtt vitt el az 1876-os hatalmas árvíz.
Ha az a vandál ismeri a falu történetét, a szomorú eseményt, hogy mire emlékezteti az arrajárókat az emlékmű, akkor is megteszi? Annyira szomorú, hogy egyes embereknek semmi nem szent, még az Ősök tiszteletére állított emlékoszlop keresztje sem – írta az egyik kommentelő a poszthoz.
Könnyeiket törölgették a gyászoló diákok szeretett tanáruk búcsúztatóján az egri gimnáziumban
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
„Nem mentegetőzni akarunk!” – üzentek a mentősök, miután kollégájuk megbilincselt embert rúgott fejbe Hatvanban