Lebukott az egri szórakozóhely üzemeltetője – komoly bajba kerülhet
Egy egri szórakozóhely üzemeltetője kellemetlen helyzetbe került. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a számítógépén rengeteg szerzői jogot sértő zeneszám volt.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy áprilisban a NAV fokozott ellenőrzéseket hajtott végre különböző vendéglátóhelyeken, melynek során a zeneszolgáltatást végző DJ-ket ellenőrizték. Több településen, többek között Egerben is találtak olyan lemezlovast, aki jogdíjfizetés nélkül dolgozott.
– 2025 áprilisában egy Egerben üzemeltetett szórakozóhelyen lévő számítógépen kétezernél is több szerzői jogot sértő zeneszámot azonosítottak a pénzügyőrök egy ellenőrzés során. A szórakozóhely üzemeltetője olyan zeneszámokkal szórakoztatta a vendégeit, amelyek engedély nélkül többszörözött hangfelvételek voltak - közölte portálunkkal dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész
Szerzői jogot sértő zeneszámokkal bukott le az egri férfi – közvetítői eljárás indul
Az Egri Járási Ügyészség szerzői jogok megsértésének bűntette miatt a büntetőeljárás felfüggesztéséről határozott - közvetítői eljárás lefolytatása céljából - a gyanúsítottal szemben. Az ügyészség azt mérlegelte, hogy az eset körülményeire tekintettel alaposan feltehető, hogy a közvetítői eljárás a sértettnek nyújtandó jóvátétel mellett a gyanúsított jövőbeni jogkövető magatartását is elősegíti. Sikeres közvetítői eljárás esetén a büntetőeljárás megszüntetésének lehet helye. A közvetítői eljárás lefolytatására a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának van hatásköre és illetékessége - fogalmaznak.
A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Súlyosabban minősül az elkövető cselekménye, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését nagyobb vagyoni hátrányt okozva követik el. Más jogszabály részletezi azt, hogy melyek azok az irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, amire a szerzői jogi védelem kiterjedhet - írják.
