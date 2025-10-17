október 17., péntek

Bűntett

Lebukott az egri szórakozóhely üzemeltetője – komoly bajba kerülhet

Címkék#szerzői jog#bűncselekmény#Egri Járási Ügyészség#szórakozóhely

Egy egri szórakozóhely üzemeltetője kellemetlen helyzetbe került. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a számítógépén rengeteg szerzői jogot sértő zeneszám volt.

Heol.hu

Korábban már beszámoltunk arról, hogy áprilisban a NAV  fokozott ellenőrzéseket hajtott végre különböző vendéglátóhelyeken, melynek során a zeneszolgáltatást végző DJ-ket ellenőrizték. Több településen, többek között Egerben is találtak olyan lemezlovast, aki jogdíjfizetés nélkül dolgozott.

2025 áprilisában egy Egerben üzemeltetett szórakozóhelyen lévő számítógépen kétezernél is több szerzői jogot sértő zeneszámot azonosítottak a pénzügyőrök egy ellenőrzés során. A szórakozóhely üzemeltetője olyan zeneszámokkal szórakoztatta a vendégeit, amelyek engedély nélkül többszörözött hangfelvételek voltak - közölte portálunkkal dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész

Szerzői jogot sértő zeneszámokkal bukott le az egri férfi – közvetítői eljárás indul

Az Egri Járási Ügyészség szerzői jogok megsértésének bűntette miatt a büntetőeljárás felfüggesztéséről határozott - közvetítői eljárás lefolytatása céljából - a gyanúsítottal szemben. Az ügyészség azt mérlegelte, hogy az eset körülményeire tekintettel alaposan feltehető, hogy a közvetítői eljárás a sértettnek nyújtandó jóvátétel mellett a gyanúsított jövőbeni jogkövető magatartását is elősegíti. Sikeres közvetítői eljárás esetén a büntetőeljárás megszüntetésének lehet helye. A közvetítői eljárás lefolytatására a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának van hatásköre és illetékessége - fogalmaznak.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Súlyosabban minősül az elkövető cselekménye, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését nagyobb vagyoni hátrányt okozva követik el. Más jogszabály részletezi azt, hogy melyek azok az irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, amire a szerzői jogi védelem kiterjedhet - írják.

 

 

