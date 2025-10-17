Lebukott az egri szórakozóhely üzemeltetője – komoly bajba kerülhet

Korábban már beszámoltunk arról, hogy áprilisban a NAV fokozott ellenőrzéseket hajtott végre különböző vendéglátóhelyeken, melynek során a zeneszolgáltatást végző DJ-ket ellenőrizték. Több településen, többek között Egerben is találtak olyan lemezlovast, aki jogdíjfizetés nélkül dolgozott.

– 2025 áprilisában egy Egerben üzemeltetett szórakozóhelyen lévő számítógépen kétezernél is több szerzői jogot sértő zeneszámot azonosítottak a pénzügyőrök egy ellenőrzés során. A szórakozóhely üzemeltetője olyan zeneszámokkal szórakoztatta a vendégeit, amelyek engedély nélkül többszörözött hangfelvételek voltak - közölte portálunkkal dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a számítógépén rengeteg szerzői jogot sértő zeneszám volt.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Az Egri Járási Ügyészség szerzői jogok megsértésének bűntette miatt a büntetőeljárás felfüggesztéséről határozott - közvetítői eljárás lefolytatása céljából - a gyanúsítottal szemben. Az ügyészség azt mérlegelte, hogy az eset körülményeire tekintettel alaposan feltehető, hogy a közvetítői eljárás a sértettnek nyújtandó jóvátétel mellett a gyanúsított jövőbeni jogkövető magatartását is elősegíti. Sikeres közvetítői eljárás esetén a büntetőeljárás megszüntetésének lehet helye. A közvetítői eljárás lefolytatására a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának van hatásköre és illetékessége - fogalmaznak.