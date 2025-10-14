39 perce
Veszélyes bűnözőt keresnek nagy erőkkel Egerben! Gyomorforgató dolgot tett, mégis szabadon mászkál!
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság elfogatóparancsot adott ki egy szexuális erőszaktevő ellen.
Szexuális erőszakkal gyanúsítanak egy jászberényi férfit. A rendőrség országos körözést adott ki Czuczu Márk ellen – szúrta ki a szoljon.hu.
A hatóságok szerint a jászberényi férfi egy 18 év alatti lányt erőszakolt meg, ezért körözést adtak ki ellene.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a körözött személyről, illetve a tartózkodási helyéről, azonnal értesítse a hatóságokat a 36522111/1472 telefonszámon vagy személyesen tegyen bejelentést a rendőrségen, cím: Eger. Eszterházy tér 2.
Nemrég egy 17 éves, drogfogyasztó lány szexuális kizsákmányolásának történetét hozta napvilágra a vármegyei főügyészség, ahol a tinédzsert megfélemlítették és nevelő apját megverték:
Drogért árulták a testét – elképesztő, mit tettek a 17 éves egri lánnyal
Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni
Meglepő, mely Heves vármegyei településre költözne az AI, ha ember lenne