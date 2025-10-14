október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

39 perce

Veszélyes bűnözőt keresnek nagy erőkkel Egerben! Gyomorforgató dolgot tett, mégis szabadon mászkál!

Címkék#hatóságok#bűncselekmény#rendőrség

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság elfogatóparancsot adott ki egy szexuális erőszaktevő ellen.

Heol.hu

Szexuális erőszakkal gyanúsítanak egy jászberényi férfit. A rendőrség országos körözést adott ki Czuczu Márk ellen – szúrta ki a szoljon.hu.

Szexuális erőszak bűntettével körözi a rendőrség a képen látható férfit.
Szexuális erőszak bűntettével körözi a rendőrség a képen látható férfit.
Forrás: police.hu

A hatóságok szerint a jászberényi férfi egy 18 év alatti lányt erőszakolt meg, ezért körözést adtak ki ellene.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a körözött személyről, illetve a tartózkodási helyéről, azonnal értesítse a hatóságokat a 36522111/1472 telefonszámon vagy személyesen tegyen bejelentést a rendőrségen, cím:  Eger. Eszterházy tér 2.

Nemrég egy 17 éves, drogfogyasztó lány szexuális kizsákmányolásának történetét hozta napvilágra a vármegyei főügyészség, ahol a tinédzsert megfélemlítették és nevelő apját megverték:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu